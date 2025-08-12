Most érkezett! Ennyi lesz a minimálbér 2026-ban

Milyen összegekre számíthatnak a dolgozók az emelések lépcsőinél?

A kormány célja a béremelési programmal, hogy a minimálbér mielőbb 400 000 forintra, míg az átlagkereset 1 millió forintra emelkedjen. A minimálbér 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik. A garantált bérminimum jövő évi emelésére is megállapodás született, 2025-ben 7 százalékkal, 348 800 forintra fog növekedni, s a 2026-os és 2027-es értékeket évente fogják megállapítani.

Jelentősen nő a minimálbér

Fotó: Kalmár Csaba Tibor / Shutterstock

Hogyan segíti a kormány a saját eszközeivel a béremelés teljesülését?

A kormány a bérmegállapodás biztosítása érdekében segíti azokat a munkáltatókat, akik minimálbéren foglalkoztatnak munkavállalókat. Nekik csúsztatva kell majd befizetniük a szociális hozzájárulási adót: tehát 2025-ben a 2024-est, 2026-ban a 2025-öst, míg 2027-ben a 2026-os értéknek megfelelően. A munkáltatók termelékenységének és hatékonyságának növelésére is szükség lesz, ezért a kormány az akcióterv részeként a Demján Sándor Programban mintegy 1400 milliárd forinttal támogatja a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztését, növekedését.

Más juttatásokra is hatással van a minimálbér emelése?

Igen, a minimálbér és a garantált bérminimum-emelés nyomán több családi ellátás összege is nő. Emelkedik a GYED maximális összege, 373 ezerről 407 ezer forintra, a diplomás GYED alapképzés esetén 186 ezer forintról 203 ezer forintra, mesterképzés esetén 228 ezerről 244 ezer forintra emelkedik jövőre. Az emelt összegeket a februári kifizetéssel kapják kézhez az érintettek. Emellett a minimálbér összegére, több mint havi 290 ezer forintra emelkedik a GYOD.

Hogyan támogatja a gazdasági növekedést ez az intézkedés?

A megállapodás garantálja, hogy jövőre is nagymértékben emelkedjen a fizetések vásárlóereje, hiszen 2025-ben a minimálbér 9 százalékos emelkedése, és a dinamikus bérnövekedés jelentősen meghaladhatja a 3-4 százalékra várható infláció mértékét. A bérek tartós és érdemi emelése hozzájárul a fogyasztás bővüléséhez, vagyis ahhoz, hogy a magyar gazdaság 2025-ben 3 százalék feletti növekedést érjen el, ami a célja az egész akciótervnek. A jövedelmek vásárlóerejének növelését a munkáshitel program elindítása és a gyermekek után járó családi adókedvezmény megduplázása is gyorsítani fogja.