Ilyen volt a 2025-ös Miss Balaton gála – Exkluzív galéria!

Rendkívüli

Csillogás és szépség uralta Balatonfüredet. A Miss Balaton gála 2025-ben is a nyár egyik leglátványosabb eseménye lett. A vörös szőnyegen Gelencsér Timi, Balogh Eleni és Zimány Linda is megmutatta káprázatos oldalát.
A Miss Balaton gála 2025-ben bár királynőt nem választott, mégis a szépség és az elegancia ünnepe volt. A sztárokról készült fotók bizonyítják a rendezvény fényűző hangulatát.

Miss Balaton gála 2025: sztárok a vörös szőnyegen

Szombat este Balatonfüreden rendezték meg a 2025-ös Miss Balaton gálát, amely idén is a nyár záróeseményeként vonzotta a szépség és a divat kedvelőit. 

Bár királynőt most nem választottak, a nagyszabású gála a szépség ünnepe maradt.

A vörös szőnyegen több ismert arc is feltűnt: Iszak Eszter párjával érkezett, Gelencsér Timi és Balogh Eleni ( aki rendszeresen hódít) elegáns megjelenésükkel hódítottak, míg a vérlázítóan szexi Zimány Linda hófehér nyári ruhájával vonta magára a figyelmet. A regnáló királynő, Bábel Virág pedig fekete estélyijében tündökölt.

Galéria: 2025-ös Miss Balaton gála
Bábel Virág

A rendezvénynek az Anna Grand Hotel kertje adott impozáns helyszínt. A Miss Balaton-család tagjai mellett többek között Merő Péter is jelen volt, a tervező ruhái egy látványos divatshow keretében kerültek bemutatásra.

