Ilyen volt a 2025-ös Miss Balaton gála – Exkluzív galéria!

A Miss Balaton gála 2025-ben bár királynőt nem választott, mégis a szépség és az elegancia ünnepe volt. A sztárokról készült fotók bizonyítják a rendezvény fényűző hangulatát.

Divatbemutató a Miss Balaton rendezvényen

Fotó: Miss Balaton/ Rácz Tamás / Miss Balaton/ Rácz Tamás

Miss Balaton gála 2025: sztárok a vörös szőnyegen

Szombat este Balatonfüreden rendezték meg a 2025-ös Miss Balaton gálát, amely idén is a nyár záróeseményeként vonzotta a szépség és a divat kedvelőit.

Bár királynőt most nem választottak, a nagyszabású gála a szépség ünnepe maradt.

A vörös szőnyegen több ismert arc is feltűnt: Iszak Eszter párjával érkezett, Gelencsér Timi és Balogh Eleni ( aki rendszeresen hódít) elegáns megjelenésükkel hódítottak, míg a vérlázítóan szexi Zimány Linda hófehér nyári ruhájával vonta magára a figyelmet. A regnáló királynő, Bábel Virág pedig fekete estélyijében tündökölt.

