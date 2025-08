Nézegessen gyönyörű magyar lányokat a Miss Balatonon!

Ha augusztus: Miss Balaton! A regnáló királynő, Bábel Virág, valamint az egykori versenyzők és mentorok az immár hagyományosnak számító gálán találkoznak augusztus 23-án Balatonfüreden. Az esemény vörösszőnyegén vonul majd fel Epres Panni, Gelencsér Timi, Iszak Eszti és a 2019-es királynő, Balogh Eleni is.

A nyár legszebb eseménye a Miss Balaton. Fotó: Racz_Tomi

Idén nem választ királynőt, de a hagyományokhoz híven egy hatalmas gálával zárja a nyarat a Miss Balaton csapata. Az eseményre a jelenleg a koronát viselő Bábel Virág mellett az egykori királynők is meghívást kapnak.

„A Miss Balaton rengeteget adott nekem. Olyan emberektől tanulhattam, akik régóta a szakmában vannak, itt említhetem Epres Pannit, Gelencsér Timit, Iszak Esztit, Lipcsei Bettát és amikor én versenyeztem, Horváth Éva is részt vett mentorkét a versenyen. Rengeteget tanulhattam mindannyiuktól, és rengeteget tanulhattam általuk saját magamról is. Azt gondolom, hogy a Miss Balaton csapatában évek alatt szerzett rengeteg tudást saját magamra tudtam formálni, a feladataimban hasznosítani” – árulta el Balogh Eleni, aki immár menyasszonyként lép majd a vörösszőnyegre.

Csupor Olívia, a verseny 2022-es királynője Elenihez hasonlóan nagyon pörgős életet él. Szülésznő hivatását kell nap mint nap összeegyeztetnie modellmunkáival és az ikertestvéreivel létrehozott vállalkozásával. „Minden napom egy rohanás és kevés a szabadidőm, de ha mégis akad, azt a sporttal szeretem leginkább eltölteni. Elsődlegesen a kórházi beosztásomhoz igazítok mindent és ahhoz építem a többi elfoglaltságomat, illetve a vállalkozási terveimet, ami nehéz, mert van, amikor összesűrűsödik minden. Eléggé nagy logisztikát igényel ezeket összehangolni” – mondta el Olívia.

Miss Balaton: A nyár legnagyobb találkozója

Az Anna Grand Hotel pompás kertje ad majd helyet a gálának, ahol idén már Bábel Virágnak sem kell izgulnia – tavaly ilyenkor még versenyzőként várt a nagy megmérettetésre. „Korábban is modellként dolgoztam, de mióta a Miss Balaton koronáját viselhetem, csupa új ajtó is kinyílt előttem. A social media világa egy olyan terep, ahol a verseny óta intenzívebben jelen vagyok, számos eseményre meghívást kaptam, sok új élményben volt részem. Tavaly ősszel a Miss Balaton naptárfotózásán Portugáliában jártunk a lányokkal, várom már, hogy az idei gála előtti felkészítő táborban újra együtt lehessünk. Sokan elmondták már, hogy ez egy nagy család, most már én is értem, miért gondolják így. Jó ennek az egésznek a részese lenni” – tette hozzá Virág.