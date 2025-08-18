Egy friss kutatás szerint csak minden negyedik ember adja meg jelszavát a párjának, és a mobiltelefon gyakran okoz vitát a kapcsolatokban. A Dynata piackutató intézet 1046, 18 év feletti német résztvevőt kérdezett meg az iPhone használt készülékeket árusító Swappie megbízásából – írja a Bild.

Állandó párkapcsolati vitaforrás, a mobilunk

Fotó: Unsplash

64 százalék egyértelműen kijelenti: „A mobilom csak az enyém.”

A készülék sokak számára a párkapcsolatban is az utolsó privát tér, ahol még egy olyan világban, ahol mindent megosztunk, megőrizhetik az intimitásukat.

A megkérdezettek majdnem 40 százaléka kényelmetlenül érzi magát, ha a partner belenéz a mobiljába. A nők több mint negyede számára ez már önmagában kellemetlen – még akkor is, ha nincs mit rejtegetniük.

A kutatás azt is kimutatta: a mobil gyakran konfliktusforrás a párkapcsolatokban. A válaszadók 14 százalékánál már váltott ki vitát a készülék, 6 százaléknál pedig a kapcsolat megszakadásához vezetett.

Jana Förster pár- és szexuálpszichológus szerint a mobil körüli feszültség gyakori jelenség a praxisában. Legyen szó ajándékötletekről, privát beszélgetésekről vagy személyes gondolatokról, a digitális magánszféra iránti igény teljesen legitim a párkapcsolatokban.

Azonban, ha a titkos jelkód mellé egyéb jelek is társulnak – kevesebb közelség, elmaradó kommunikáció, érzelmi visszahúzódás –, akkor érdemes figyelni.