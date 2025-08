MOHU korlátozás: már azt is megszabják, mit és mennyit dobhatsz ki

A MOHU új rendelkezései szeptembertől fokozatosan válnak ismertté, de a végleges változások csak októberben lépnek életbe. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatások feltételrendszerét több ponton módosítja a társaság, a tájékoztatás szerint új elemekkel, szigorításokkal és pontosításokkal is számolni kell. A részletes szabályzat szeptembertől lesz elérhető a hivatalos honlapon.

A MOHU új szabályozásairól már érkeznek az első tájékoztatók. Fotó: FEOL / MOHU

MOHU: októbertől jönnek az új feltételek

Az érintetteknek már most érdemes tájékozódniuk, ugyanis a frissített ÁSZF szeptember 1-jétől hozzáférhető. A MOHU szerint a változtatások célja, hogy átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon a hulladékkezelés rendszere. A FEOL információi szerint új fogalmak, mint például a „mobil hulladékudvar” is megjelennek a dokumentumban, valamint limitálják a leadható mennyiségeket típusonként és időszakonként is.