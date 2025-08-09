Miért nem fogadja be a MOHU gép a palackodat? Íme a leggyakoribb okok!

A MOHU visszaváltó rendszer sok háztartásban vált nélkülözhetetlen eszközzé, amikor műanyag és üvegpalackokat szeretnénk visszaváltani. Azonban nem minden palackot fogad be a gép: a palack visszaváltás során előfordul, hogy bizonyos termékeket, például lejárt szavatosságú, vagy a visszaváltási rendszer hatálya alá nem tartozó italcsomagolásokat a rendszer automatikusan elutasítja. Emellett a válogatós DRS rendszer technikai korlátai és az élelmiszer-biztonsági szabályok is befolyásolják, mit fogad el a visszaváltó gép. Ezek mellett fontos tudni, hogy a rendszer jelenleg nem fogadja be a külföldről behozott palackokat sem.

Külföldi palackokat a MOHU visszaváltó nem vesz vissza. Fotó: Sonline / Kallus György / MW

MOHU visszaváltó rendszer és a válogatás okai

A MOHU visszaváltó rendszer működésének alapja, hogy csak azokat a palackokat fogadja el, amelyek megfelelnek a hazai jogszabályoknak és az élelmiszer-biztonsági követelményeknek. Így például a tejtartalmú italokból visszamaradó szennyeződések miatt a jegeskávé vagy más tejtermékes csomagolások nem kerülhetnek vissza a rendszerbe.

A MOHU hosszú távú tervei között szerepel a visszaváltási paletták bővítése, különösen az italcsomagolások terén, hogy minél több terméket lehessen visszaváltani a jövőben. Addig is a felhasználóknak érdemes figyelmesen válogatni, és az elfogadott palackokat a gépbe helyezni, míg a többit szelektív hulladékgyűjtőbe kell vinni – írja a Sonline.