Molnár Anikó

Meghökkentő vallomás: ezért nem hagyja abba a pornózást Molnár Anikó

4 perce
Olvasási idő: 4 perc
Ötven felé közeledve is tele van tervekkel, energiával és merészséggel. Molnár Anikó az OnlyFans világában találta meg új önmagát. A határait folyamatosan feszegeti, és nem érdekli a kritika.
Molnár AnikóSzexOnlyFanssztár

Molnár Anikó szeptemberben ünnepli 50. születésnapját, de saját bevallása szerint ez csak egy szám. Az elmúlt években Molnár Anikó OnlyFans oldala hozta meg a sztár számára a legnagyobb fordulatot.

Molnár Anikó
Molnár Anikó Fotó: TV2

Molnár Anikó: Szex, vetkőzés, OnlyFans

Idén szeptemberben kerek, 50. születésnapot ünnepel, de Molnár Anikó szerint a tükörben látott kép alapján ezt sokan nem hinnék el.

Mások általában 40-nek tippelnek. Nem azért, mert agyon vagyok plasztikázva – szerintem ez a géneknek köszönhető

– mondja nevetve a Borsnak. Bár néha fáradt napokon nyolcvanasnak érzi magát, úgy gondolja, az idő múlását ünnepelni kell.

Így is, úgy is az ország k*rvája voltam az ország szemében, pedig semmit nem csináltam. Most meg azt mondják, escort vagyok, pedig napi ajánlatok ellenére sem megyek el senkivel. Hozzáteszem, hogy 150.000 és 5 millió forint közötti ajánlatokat kapok

árulta el a Borsnak Molnár Anikó.

Molnár Anikó életében két és fél évvel ezelőtt jött el a nagy váltás, amikor elindította saját OnlyFans-oldalát.

Régen mások véleménye szerint éltem, és érdekelt, mit mondanak. Két és fél éve ezt félreraktam. Senki nem vesz nekem kenyeret, nem fog gondoskodni rólam – innentől a saját utamat járom

– meséli.

Az önállóság és a bátorság azóta is meghatározza mindennapjait. Nem titkolja, hogy az OnlyFans-on való szereplés számára a szex és az önkifejezés szabadságát jelenti. „

Hatvanévesen is csinálni fogom, ha van rá igény

– teszi hozzá magabiztosan.

További pikáns részleteket a BORS oldalán olvashat.

 

