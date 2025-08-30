Sírunk a röhögéstől, ezek a Móricka viccek mindent visznek!

Móricka a magyar humor igazi ikonja – mindenki ismeri, mindenki hallott már róla, és mindenki tud legalább egy jó Móricka viccet. A poénokban ott van a gyermeki logika, a felnőttek világának kifigurázása és az a bizonyos kis csavar, ami miatt sosem lehet megunni. Legyen szó iskoláról, családról vagy hétköznapi helyzetekről, Móricka mindig megtalálja a módját, hogy egyetlen mondattal nevetségessé tegye a helyzetet.

A kissrác most visszavág – ezek a Móricka viccek instant felrobbantják a napod!

Móricka és a szülei az olimpiát nézik otthon, épp a futóverseny kezdődik. Móricka megkérdezi:

- Apa, igaz, hogy csak az első három kap díjat?

- Igen, Móricka.

- Akkor a többi miért fut?

***

- Ma-ma! Ma-ma-aaa!

- Csönd legyen! Ha még egyszer megmukkansz és mamázol, elfenekellek, te kis mihaszna éhenkórász! - fenyegeti meg az anyja Mórickát, aki sehogyan sem akar elaludni.

Kis idő múlva:

- Kovács Jánosné, szomjas vagyok.

***

Az óvodában Móricka megkérdezi az óvonénit:

- Óvonéni, kimehetek cseresznyézni?

- De Móricka, tél van.

Móricka:

- Tudom, sapka, sál!

***

A matektanárnő megkérdezi a gyerekeket:

- Mi lesz akkor, ha van 3 almád és a testvéred megeszik belőle kettőt?

Móricka felteszi a kezét és válaszol:

- Nagy verekedés!

***

- Anyu, adj egy százast! - kéri Móricka édesanyját.

- Minek, kicsim?

- A sarkon áll egy bácsi, neki kellene.

- Látod, Móricka, ez szép tőled. Biztos koldulásból él a szegény öreg.

- Hát nem éppen. Fagylaltot árul.

***

A telefon cseng, és Móricka veszi fel a kagylót.

- Halló?

- Szervusz kisfiam, beszélhetnek az apukáddal? Itt a főnöke beszél.

- Melyik? - kérdezi Móricka - az a piszkos patkány, az a kövér disznó, vagy az a szemét tróger?

***

A tanító néni a családról és az otthoni életről kérdezgeti az elsősöket.

- Elmondanád nekem, Móricka, hogy apukád és anyukád esténként mivel tölti el az idejét?

Móricka félszegen válaszol:

- Én pontosan tudom, a tanító néni is szerintem tudja, de nem korai még ilyen dolgokról az elsősöket kérdezgetni?

***

- Móricka, a macskáról szóló dolgozatod szóról szóra egyezik a testvéredével!

- Igen, tanító bácsi, hiszen ugyanarról a macskáról írtuk!