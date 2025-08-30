Sírunk a röhögéstől, ezek a Móricka viccek mindent visznek!

Móricka a magyar humor igazi ikonja – mindenki ismeri, mindenki hallott már róla, és mindenki tud legalább egy jó Móricka viccet. A poénokban ott van a gyermeki logika, a felnőttek világának kifigurázása és az a bizonyos kis csavar, ami miatt sosem lehet megunni. Legyen szó iskoláról, családról vagy hétköznapi helyzetekről, Móricka mindig megtalálja a módját, hogy egyetlen mondattal nevetségessé tegye a helyzetet.
Móricka és a szülei az olimpiát nézik otthon, épp a futóverseny kezdődik. Móricka megkérdezi:
- Apa, igaz, hogy csak az első három kap díjat?
- Igen, Móricka.
- Akkor a többi miért fut?
***
- Ma-ma! Ma-ma-aaa!
- Csönd legyen! Ha még egyszer megmukkansz és mamázol, elfenekellek, te kis mihaszna éhenkórász! - fenyegeti meg az anyja Mórickát, aki sehogyan sem akar elaludni.
Kis idő múlva:
- Kovács Jánosné, szomjas vagyok.
***
Az óvodában Móricka megkérdezi az óvonénit:
- Óvonéni, kimehetek cseresznyézni?
- De Móricka, tél van.
Móricka:
- Tudom, sapka, sál!
***
A matektanárnő megkérdezi a gyerekeket:
- Mi lesz akkor, ha van 3 almád és a testvéred megeszik belőle kettőt?
Móricka felteszi a kezét és válaszol:
- Nagy verekedés!
***
- Anyu, adj egy százast! - kéri Móricka édesanyját.
- Minek, kicsim?
- A sarkon áll egy bácsi, neki kellene.
- Látod, Móricka, ez szép tőled. Biztos koldulásból él a szegény öreg.
- Hát nem éppen. Fagylaltot árul.
***
A telefon cseng, és Móricka veszi fel a kagylót.
- Halló?
- Szervusz kisfiam, beszélhetnek az apukáddal? Itt a főnöke beszél.
- Melyik? - kérdezi Móricka - az a piszkos patkány, az a kövér disznó, vagy az a szemét tróger?
***
A tanító néni a családról és az otthoni életről kérdezgeti az elsősöket.
- Elmondanád nekem, Móricka, hogy apukád és anyukád esténként mivel tölti el az idejét?
Móricka félszegen válaszol:
- Én pontosan tudom, a tanító néni is szerintem tudja, de nem korai még ilyen dolgokról az elsősöket kérdezgetni?
***
- Móricka, a macskáról szóló dolgozatod szóról szóra egyezik a testvéredével!
- Igen, tanító bácsi, hiszen ugyanarról a macskáról írtuk!
***
A tanító néni megkérdezi Mórickát:
- Móricka, mi a hajlékony ellentéte?
- Hajléktalan.
***
Móricka, amikor elmentem itthonról, a hűtőszekrényben még két szelet torta volt, most viszont csak egy van. Hogyan lehetséges ez? - kérdi morcosan az anyuka.
- Hát úgy, hogy a másikat nem vettem észre.
***
Rajzóra van az iskolában, kérdi a tanár:
- Móricka te mit rajzoltál?
- Egy tehenet ami a mezőn legel.
- Na de Móricka, teljesen üres a papírod, hol van itt a tehén?
- Az előbb mondtam: elment a mezőre legelni!
***
- Miért sírsz Móricka?
- Apukám kalapáccsal ráütött az ujjára.
- De hát ezért neked nem kellene sírnod.
- Először én is csak nevettem…
***
A földrajztanár felszólítja Mórickát:
- Definiáld nekem a szél fogalmát!
- A szél olyan levegő, amelyiknek sürgős dolga van.
***
Biológia órán tanárnő kérdi Mórickát:
- Móricka, mije van a libának?
- Szeme!
- Móricka, és még mije van a libának?
- Másik szeme!
- Móricka! Mivel takaróztok otthon, ha hideg van?
- Párnával!
- És Móricka, mi van a párnában?
- Toll!
- Tehát akkor Móricka, mije van a libának?
- Szeme!
***
Móricka lestoppol egy kocsit az iskolába menet:
- Bácsi kérem, vigyen el az iskoláig!
- Nem arra megyek.
- Annál jobb.
***
Móricka dobol a padon.
- Miért dobolsz Móricka?
- Elijesztem az oroszlánokat.
- De hisz itt nincs oroszlán.
- Na, látja! Ugye milyen jó módszer?
