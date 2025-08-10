Most vagy soha – elfogynak a legjobb albérletek!

A kiadó albérlet piaca augusztusban és szeptemberben éri el csúcsát. Az egyetemek szorgalmi időszakának indulásával felpörög a kereslet, és a tulajdonosok diktálják a feltételeket.

Évről-évre egyre nehezebb az olcsó kiadó albérlet megtalálása (illusztráció) Fotó: Lukas Kosc/pexels

Kiadó albérlet? Lakáspiac? Mutatjuk mire figyeljen!

Alig egy hónap van hátra a szorgalmi időszak kezdetéig, a diákok pedig lázas keresésbe kezdtek. A pénztárcabarát albérletek gyorsan eltűnnek a kínálatból, különösen a nagy egyetemi városokban. Sok tulajdonos papírok nélkül adja ki az ingatlant, ami kockázatot jelent a bérlőknek – írja a Teol.hu.

Az adóhivatal szerint a kiadó ingatlanok piacának csúcsidőszaka éppen most zajlik.

A bérlőknek érvényes bérleti szerződést és átutalásos bérletidíj-fizetést javasolnak, a tulajdonosokat pedig figyelmeztetik az adókötelezettségekre.

A bérbeadók a bevételükből tételes költségelszámolással vagy 10 százalékos költséghányad levonásával állapíthatják meg a jövedelmüket.

Minden évben magasabbra kúsznak az albérlet árak

A KSH friss adatai szerint júliusban is drágultak az albérletek, Budapesten átlagosan 1,4 százalékkal. A külső kerületekben a növekedés ennél is nagyobb, mivel egyre többen keresnek ott olcsóbb lakást. Aki nem akar lemaradni, annak most kell lépnie.

Bár a központtól távolabb eső ingatlanok több utazást jelentenek, még mindig ezek kínálják a legjobb esélyt a megfizethető lakhatásra.

A tanévkezdés előtti hetekben azonban ezek is pillanatok alatt eltűnnek a kínálatból.