Így gondozták kocsijukat a hatvanas évek autósai

A Moszkvics a hatvanas években nem csupán egy autó volt, hanem hűséges útitárs. Egy főmérnök különös odafigyeléssel gondozta kocsiját, hogy hosszú évek múltán is kifogástalan állapotban maradjon. Most idézzük fel a korszak retró autós hangulatát, és nézzük meg, milyen kihívásokkal szembesültek akkoriban az autósok, amikor a karbantartásról volt szó. Következzen néhány érdekesség és régi, bevált tipp a hatvanas évek autóápolási világából.

A kényelmes Moszkvics, a hatvanas évek ikonikus fémszekere (illusztráció) Fotó: Alexey Chudin/pexels

Moszkvics karbantartás

Schadek János – autómérnök – először egy T-Fordon tanult meg szerelni és vezetni, ahol sokszor többet javított, mint utazott. Számos autótípus – DKW, Steyr, Fiat, Opel, Adler – után került hozzá a Moszkvics, amelyet kényelmesnek, csendesnek és könnyen kezelhetőnek tartott. A motor kiegyensúlyozott működése, a tompított zajok és a jó kilátás miatt utazás közben beszélgetni vagy rádiózni is lehetett.

80 000 km után is újszerű állapotban maradt a kocsi: a szintetikus festés és a krómozás ragyogott, a futóműben még az eredeti fékbetétek voltak, csupán két kormánygömbcsapot cserélt.

A mérnök 25 000 km-enként ellenőrizte a szelepeket, kétévente nagytisztítást végzett, és „Ferrofixollal” és alapozással óvta a karosszériát a korróziótól. Az alvázat bitumenes bevonattal látta el, a lengéscsillapítókba friss olajat töltött, a hátsó rugókat zsírozta és vászoncsíkkal fedte. A motor felújítását alapméretű dugattyúk és gyűrűk cseréjével végezte, hiszen a kopás minimális volt. A fényezést lakkápoló olajjal és polírozással őrizte meg – írja az automotor.hu.

Nálunk is jól ismertek voltak a szovjet, majd később az orosz gyártású személyautók, amelyek 1946-tól egészen 2001-ig készültek Moszkva városában, egészen a gyár csődjéig. A Moszkvics évtizedeken át meghatározó szereplője volt az utcaképnek, sok család első autója is ebből a típusból került ki.

Évtizedekkel később újra felbukkant a név: tavaly megérkezett az új Moszkvics csúcsmodell. Bár a technika és a forma teljesen megváltozott, a Moszkvics név még mindig nosztalgiát ébreszt sok autórajongóban.