Fontos változás jön a KRESZ-ben, ezt mindenkinek tudnia kell!

A B‑kategóriás jogosítvánnyal eddig is lehetett motort vezetni, de csak a legkisebb, 50 köbcentis segédmotoros kerékpárt.

A B-kategóriás jogosítvány motorra is jó lehet majd

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Ám ez most változhat, az Építési és Közlekedési Minisztérium átfogó szabálymódosítási tervez a KRESZ-ben.

Ennek értelmében a B-kategóriás jogsival rendelkezők meghatározott feltételek mellett vezethetnek majd maximum 125 cm³-es motorkerékpárokat – de csak akkor, ha ezek teljesítménye nem haladja meg a 11 kilowattot, és automata váltós vagy robogó típusúak. Emellett fontos feltétel az is, hogy a jogosítvány legalább két éve érvényes legyen – írja a Haol.

A motorok csökkenthetik a zsúfoltságot

A jogalkotók célja ezzel a módosítással az, hogy a városi közlekedést gördülékenyebbé, gazdaságosabbá és környezetkímélőbbé tegyék. A robogók, kismotorok kisebb helyet foglalnak, kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, és csökkenthetik a zsúfoltságot a forgalmasabb utakon. Ugyanakkor a döntéshozók azt is fontosnak tartják, hogy csak azok vezethessenek ilyen járműveket, akik már rendelkeznek némi közlekedési rutinnal – ezért a legalább kétéves vezetési tapasztalat megkövetelése.

A 125-ös gépekhez jelenleg külön motoros jogosítvány – legalább A1 kategória – szükséges. Az új szabályozás tehát csak nagyon szűk körben jelent valódi könnyítést. A végső döntés és a jogszabály életbe lépésének időpontja még nem ismert.