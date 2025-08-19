Új álompár születik a képernyőn? – eláruljuk a részleteket

A TV2 népszerű főzős műsorának, a Hal a tortán legfrissebb epizódja nemcsak ízekben, hanem érzelmekben is bővelkedett.

A műsor egyik szereplője Kabai Andris

Fotó: Kabai Andris / Instagram

A nézők szeme láttára bontakozott ki a Házasság első látásra című műsorból ismert Kabai Andris és a második évadban szereplő Kovács Reni között egyre izgalmasabb kapcsolat.

A hét első napján Andris már flörtölő megjegyzésekkel kezdte ostromolni Renit, amit sokan kezdetben csak játékos incselkedésnek véltek. Azonban ahogy teltek a napok, a közeledés egyre nyilvánvalóbbá vált – Andris nem rejtette véka alá, hogy komolyan érdeklődik Reni iránt.

A műsor nézőinek is feltűnt a flört

„Valamit biztos, hogy jól csinál Andris, mert én egy eléggé megközelíthetetlen nő vagyok, de nem zavar annyira, amikor közeledik” – idézi a Bors Renit, aki a jelek szerint nem közömbös a férfi iránt. A flörtölés és romantikus pillanatok nemcsak a nézőknek tűntek fel: a többi vendég is észrevette a kibontakozó kémiát. A hét házigazdája, Szandavári Gergő viccesen meg is jegyezte, hogy reméli, a románc annyira elvonja a figyelmet a menüről, hogy akár „alvás is lehet belőle”.

A közönség pedig már most egy új álompárt vizionál: vajon a főzőműsor lesz az, ami végül valóban összehozza a két reality-szereplőt? Vagy csupán egy rövid fellángolásról van szó? Egy biztos: a Hal a tortán idei évada nemcsak a receptekről, a finom falatokról, hanem az érzelmekről is szól.