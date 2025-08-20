Szem nem marad szárazon, mutatjuk a virágkarnevál első helyezettjét!

A Debreceni Virágkarneválon idén is megjelent a Szent Korona, és közös virágkocsival képviseltette magát Debrecen és Nagyvárad. Látványos kompozícióval érkezett többek között a Teva, a Magyar Posta és a Fórum Debrecen is, de külön figyelmet kapott az idei újdonság, az Ölelés ereje – Közösségi Virágkocsi, amely a közönség szavazatai alapján az első helyen végzett.

A Közösségi Virágkocsi nyerte meg az idei virágkarnevál közönségszavazását

Fotó: Napló archív

Debreceni Virágkarnevál szavazatok

A verseny izgalmas volt: több mint 9000 voks érkezett, és a Közösségi Virágkocsi 4128 szavazattal nyerte el a közönség szívét, míg a Magyar Posta és a Debreceni Szakképzési Centrum kocsija a második és harmadik helyen végzett.

Miért különleges a Közösségi Virágkocsi?

Ez a virágkocsi nem intézményhez vagy céghez kötődik, hanem Debrecen lakóinak közös alkotása. A felvonulást megelőző napokban bárki elhelyezhetett rajta virágokat, és 240 cserepes virág került gondosan a kompozícióra a debreceni otthonokból. A kocsi tervezője Oláh Krisztina, a szobrász Abai-Nagy István, a virágdizájnért Husiné Buglyó Mónika, a kivitelezésért pedig Borbély Tamás felelt.

A Debreceni Virágkarnevál minden évben a kreativitás, a közösségi összefogás és a látványos virágkompozíciók ünnepe, amely nemcsak a helyieket, hanem az ország minden részéről érkező látogatókat is lenyűgözi.