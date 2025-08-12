Fontos változásra figyelmeztet az MVM

Az MVM 2025. augusztus 15-én, pénteken reggel 8 órától augusztus 17-én, vasárnap este 10 óráig tervezett karbantartást végez online rendszereiben. A fejlesztések célja, hogy új funkciókat vezessenek be az ügyfelek még kényelmesebb kiszolgálása érdekében.

Karbantartás miatt nem fog működni az MVM online ügyfélszolgálata

Az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobilalkalmazás ezen időszak alatt nem lesz elérhető, így mindenféle ügyintézés szünetel.

Különösen fontos ez az előre fizetős árammérővel rendelkező ügyfelek számára, akik a villanykapcsoló ábráját használják számlájukon: nekik az online mérőfeltöltés nem lesz elérhető a karbantartás ideje alatt.

Ezért az MVM azt javasolja, hogy előre fizetős mérővel rendelkező felhasználók időben töltsék fel mérőjüket, hogy ne szakadjon meg az áramszolgáltatás. A karbantartási időszakban az előre fizetős mérők feltöltése csak a fizikai feltöltőpontokon lesz lehetséges.