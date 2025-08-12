Fontos változásra figyelmeztet az MVM

Az MVM 2025. augusztus 15-én, pénteken reggel 8 órától augusztus 17-én, vasárnap este 10 óráig tervezett karbantartást végez online rendszereiben. A fejlesztések célja, hogy új funkciókat vezessenek be az ügyfelek még kényelmesebb kiszolgálása érdekében.
Különösen fontos ez az előre fizetős árammérővel rendelkező ügyfelek számára, akik a villanykapcsoló ábráját használják számlájukon: nekik az online mérőfeltöltés nem lesz elérhető a karbantartás ideje alatt.
Ezért az MVM azt javasolja, hogy előre fizetős mérővel rendelkező felhasználók időben töltsék fel mérőjüket, hogy ne szakadjon meg az áramszolgáltatás. A karbantartási időszakban az előre fizetős mérők feltöltése csak a fizikai feltöltőpontokon lesz lehetséges.