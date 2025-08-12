Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló fordulat: megkezdődött a nők kényszerű mozgósítása Ukrajnában

MVM

Fontos változásra figyelmeztet az MVM

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az MVM 2025. augusztus 15. és 17. között karbantartást végez online rendszereiben, ami miatt az ügyfélszolgálat átmenetileg nem lesz elérhető. Az MVM hangsúlyozza, hogy az előre fizetős árammérővel rendelkező ügyfeleknek időben kell feltölteniük mérőiket, mivel a karbantartás ideje alatt csak a fizikai feltöltőpontokon biztosított a szolgáltatás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MVMkarbantartási munkálatokkarbantartás

Az MVM 2025. augusztus 15-én, pénteken reggel 8 órától augusztus 17-én, vasárnap este 10 óráig tervezett karbantartást végez online rendszereiben. A fejlesztések célja, hogy új funkciókat vezessenek be az ügyfelek még kényelmesebb kiszolgálása érdekében. 

Karbantartás miatt nem fog működni az MVM online ügyfélszolgálata
Karbantartás miatt nem fog működni az MVM online ügyfélszolgálata 
Fotó: Unsplash

Az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobilalkalmazás ezen időszak alatt nem lesz elérhető, így mindenféle ügyintézés szünetel. 

Különösen fontos ez az előre fizetős árammérővel rendelkező ügyfelek számára, akik a villanykapcsoló ábráját használják számlájukon: nekik az online mérőfeltöltés nem lesz elérhető a karbantartás ideje alatt. 

Ezért az MVM azt javasolja, hogy előre fizetős mérővel rendelkező felhasználók időben töltsék fel mérőjüket, hogy ne szakadjon meg az áramszolgáltatás. A karbantartási időszakban az előre fizetős mérők feltöltése csak a fizikai feltöltőpontokon lesz lehetséges. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!