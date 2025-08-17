Hírlevél

MVM

Újabb visszatérítéses csalás az MVM nevében – óvatosságra intenek a hatóságok

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az utóbbi napokban több MVM-ügyfél kapott olyan e-mailt, amely szerint túlfizetésük keletkezett – például 86 ezer forint –, és azt egy gombra kattintva visszaigényelhetik. A levél azonban csalás: a link hamis MVM-weboldalra vezet, ahol bankkártyaadatokat kérnek el a csalók.
Az MVM közleményben jelezte: a vállalat semmilyen körülmények között nem kér ilyen adatokat e-mailben, és nem küld automatikus visszatérítésről szóló leveleket linkkel ellátva.

MVM
Hamis levelek érkeznek az MVM nevében a túlfizetésről
Fotó: Csomor Ádám/MW Illusztráció

A túlfizetésről szóló hivatalos értesítés mindig névre szóló, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül történik az ügyintézés. 

A csaló levelek több árulkodó jelet tartalmaznak – általános megszólítás, gyanúsan magas visszatérítés, idegen webcímre mutató link – írja a Bama.

Figyelmeztet az MVM

Az MVM arra kéri ügyfeleit, hogy az ilyen leveleket ne nyissák meg, ne kattintsanak a linkekre, és küldjék tovább a cég e-mail-címére. Aki már megadta adatait, azonnal értesítse a bankját, tiltsa le a kártyáját, és tegyen feljelentést a rendőrségen. A hatóságok mindenkit fokozott óvatosságra intenek.

 

Az Origo a napokban arról írt, hogy internetes csalás áldozata lett kétszer is egy magyar nő.
 

 

