Újabb visszatérítéses csalás az MVM nevében – óvatosságra intenek a hatóságok

Az MVM közleményben jelezte: a vállalat semmilyen körülmények között nem kér ilyen adatokat e-mailben, és nem küld automatikus visszatérítésről szóló leveleket linkkel ellátva.

Hamis levelek érkeznek az MVM nevében a túlfizetésről

Fotó: Csomor Ádám/MW Illusztráció

A túlfizetésről szóló hivatalos értesítés mindig névre szóló, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül történik az ügyintézés.

A csaló levelek több árulkodó jelet tartalmaznak – általános megszólítás, gyanúsan magas visszatérítés, idegen webcímre mutató link – írja a Bama.

Figyelmeztet az MVM

Az MVM arra kéri ügyfeleit, hogy az ilyen leveleket ne nyissák meg, ne kattintsanak a linkekre, és küldjék tovább a cég e-mail-címére. Aki már megadta adatait, azonnal értesítse a bankját, tiltsa le a kártyáját, és tegyen feljelentést a rendőrségen. A hatóságok mindenkit fokozott óvatosságra intenek.

