Nagyboldogasszony

Mária-ünnep augusztus 15-én: mit ünneplünk és miért fontos?

Augusztus 15-e minden katolikus számára kiemelt jelentőségű ünnep. A Nagyboldogasszony hagyományai Jeruzsálemtől Rómáig és hazánkban is mélyen gyökereznek, kiemelve Szűz Mária mennybevételének és pártfogói szerepének jelentőségét.
Nagyboldogasszonykatolikusünnep

Augusztus 15-én ünnepli a katolikus egyház a legfontosabb Mária-ünnepet, Nagyboldogasszony napját, vagyis Szűz Mária halálát és mennybevételét.

Nagyboldogasszony
A hívek Nagyboldogasszony napján tiszteletüket teszik Szűz Mária előtt. Fotó: Unsplash

Nagyboldogasszony jelentősége Magyarországon

Szent István király olyan fontosnak tartotta az ünnepet, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezik őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariaenek. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.

Az ünnep története

Jeruzsálemben már az V. században biztosan megemlékeztek Szűz Mária égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz "a szentséges Szűz elszenderülése" névvel illették. A VI. század során az egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, és a VIII. századtól kezdve Assumptio beatae Mariaenek, azaz a Boldogságos Szűz mennybevételének nevezték.

XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a "Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe".

 

 

 

