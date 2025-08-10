A nárcisztikus személyiségzavar egy pszichiátriai kategória, amely a személyiség mélyebb működésének zavarait jelzi. Jellemző rá az önmaga túlzott idealizálása és a környezet iránti empátia csökkenése. A probléma összetett, és egyedül szakemberek képesek pontos diagnózist felállítani.

A nárcisztikus személyiségzavar gyakran rejtett formában jelentkezik. Fotó: Unsplash

Nárcisztikus személyiségzavar főbb tünetei

A nárcisztikus személyiségzavar számos megjelenési formával bír, de általánosan jellemző a túlzott önfontosság-tudat és a csodálat iránti erős igény. Gyakran előfordul, hogy az ilyen személyek viselkedése mögött önértékelési problémák és sérülékenység húzódnak meg. Az empátia hiánya és a valóságtól való elrugaszkodottság miatt a kapcsolataikban is nehézségek adódhatnak.

A nárcisztikus személyiségzavar kialakulásában nagy szerepet játszhatnak a gyermekkorban szerzett tapasztalatok, különösen az érzelmi támogatás hiánya és a biztonságos kötődés elmaradása. Sok esetben a környezet folyamatos megerősítése szükséges az egyén énműködésének fenntartásához, ami a felnőttkori kapcsolatokban is problémákat okozhat – írja a Délmagyar.

A terápiás folyamat első lépése, hogy az érintett felismerje és elfogadja működési mintáit, amelyek akadályozzák őt és környezetét. A pszichoterápia során fontos cél a központi érzelmi szükségletek megértése és egészséges kielégítése, valamint a sérült belső én támogatása.