Nagy tételben árulták a rothadó csirkét

Egy állateledelekre specializálódott nyilvános Facebook-csoportból rendeltek nagy mennyiségű csirke far-hátat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei. Nyugtát nem kaptak, a szállító nem volt bejelentve, és az áru eredete is kérdéses volt. A leszállított termék pedig szemmel láthatóan nem felelt meg élelmiszer-biztonsági előírásoknak, ezért a Pest Vármegyei Kormányhivatal munkatársai elrendelték a jelöletlenül forgalmazott, hűtés nélkül szállított termék megsemmisítését.

Illegális csirkehúst találtak a NAV ellenőrei Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Lecsapott a NAV

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának ellenőrei egy olyan nyilvános Facebook-hirdetésre bukkantak, amelyben az eladó aznapi friss bontásból származó csirkehúst kínált állateledelként, ráadásul Budapesten díjmentes, hűtőkocsis kiszállítással. A termékből legalább 150 kilogrammot kellett rendelni, az állateledel a hirdetés szerint jellemzően csirke far-hátból, csirkedarálékból, farvégből és mellcsontrészekből állt.

A revizorok próbavásárlással megrendeltek 150 kilogramm csirke far-hátat, a terméket az eladó egy nagyáruház parkolójába szállította ki. Az ellenőrök kifizették az árut, de a tranzakcióról semmilyen bizonylatot nem kaptak.

A helyszínen ott voltak a Pest Vármegyei Kormányhivatal szakemberei is, akik megállapították, hogy a termékek hőmérséklete az ellenőrzés megkezdésekor 7–12 Celsius-fok között mozgott. A tárolórekeszek jelölőcímkéje hiányzott vagy sérült volt. A kormányhivatal munkatársai ezért a termékek további forgalmazását megtiltották, elszállíttatták, és az eladót az áru megsemmisítésére kötelezték.

Az ügyben a NAV a nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása, az igazolatlan árueredet, valamint a szállítást végző, de be nem jelentett foglalkoztatott alkalmazása miatt jár el.

A húsos-vállalkozás egyetlen ügylevétel elkövetett hármas adóügyi jogsértés miatt több mint négymillió forint bírságra is számíthat. Kétmillió forintos mulasztási bírsággal számolhat ugyanis az az adózó, aki a nyugtaadási kötelezettség elmulasztotta, illetve az is, aki be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat. Az a vállalkozás, amelyik igazolatlan eredetű árut forgalmaz, a NAV az áru forgalmi értékének negyven százalékáig terjedő, mulasztási bírságot szabhat ki, figyelemmel kell lenni arra a szabályra is, amely szerint az összegnek magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében legalább a kettőszáz ezer forintot, cégek esetében legalább ötszázezer forintot el kell érnie – áll a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében.

Legyen résen!

Újabb adathalász SMS-ek terjednek Magyarországon, amelyek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevével élnek vissza. A NAV-os csalók ezúttal zárolással fenyegetik a címzetteket, és egy hamis weboldalra irányítják őket, hogy megszerezzék személyes adataikat.