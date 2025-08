Mivé lett Németország, hogy már a németek sem akarják fegyverrel megvédeni?

Nézzük a felmérés szikár tényeit: a Forsa német közvélemény-kutató intézet által készített felmérés alapján, mint említettük, a megkérdezettek 16 százaléka mondta azt, hogy "biztosan" harcolna Németországért. További 22 százalék felelte, hogy "valószínűleg" harcolna. Ugyanakkor egyértelmű többség, 59 százalék közölte "valószínűleg nem" vagy "biztosan nem" lenne hajlandó fegyverrel megvédeni hazáját, ha megtámadnák. Mindeközben Németország fegyverkezik, az országot Merz hadigazdaságra állítaná át.

Németország fegyverkezik, de mégsem fogna fegyver érte senki...; fotó: Fabian Sommer / dpa Picture-Alliance/AFP

Ráadásul a válaszadók 27 százaléka tart attól, hogy a következő öt Németországot katonai támadás éri.

Németország mindegyország lett?

Különös világ. Nem is érzékeljük, mikor volt az a pillanat, amelytől kezdve a németek számára érdektelenné vált saját országuk, kultúrájuk, egzisztenciájuk védelme. Pedig a németek nem élnek rosszul, a világháborúk és az ország kelet-nyugati megosztottsága óta sokat is küzdöttek ezért. Mi történhetett, hogy mindezt elengednék a német polgárok?

A felmérés természetesen nem ad arra választ, közrejátszik -e mindebben például a multikulti. Ami még Angela Merkel szerint is megbukott, aztán valahogy mégis tömegével invitálta az illegális migránsokat Németországba. Lehet, hogy a jólét biztosított, csak maga a társadalom nem annyira egységes, nem összetartó, hogy érdemes legyen kiállni érte.

Németország nemcsak bevándorlóország, de mindegyország is lett.

De, ha azt nézzük, hogy a migrációs hátterű népességnek is, amely a saját otthonához képest bizony Kánaánban élhet a német szociális rendszernek köszönhetően, érdekében állna akár fegyverrel is megvédeni a gazdag befogadóországot. Nem is feltétlen hálából. Akárcsak önös érdekből. Viszont, ha még a migrációs hátterű népesség is úgy ítéli meg, hogy nem fogna fegyvert Németországért, feltehetően inkább továbbálna, az felveti annak kérdését, mennyiben is volt sikeres az integráció. Akár több generációra visszatekintve.

Németország fegyverkezik, az ukránok majd harcolnak

Miközben Merz kancellár hadigazdaságra állítaná át a német ipart, nincs, akinek a kezébe lehetne a fegyvert adni. Talán valahogy úgy gondolják, majd a honvédelmet is kiszervezik. Kitűnő ágyútölteléknek bizonyulnak például az ukránok. Harcedzettek is. A németek, ha háborúzni akarnak, harcolni viszont már nem.