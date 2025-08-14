Hírlevél

videójátékozás

Súlyos mentális betegségeket okozhat ez a népszerű hobbi

Egyre több fiatal tölti szabadidejét videójátékokkal, ám egy új kutatás rávilágított a lehetséges veszélyekre. A szakértők szerint a túlzásba vitt játék könnyen válhat veszélyes hobbivá, amely szorongást, depressziót és alvászavarokat okozhat.
Egy friss hongkongi kutatás szerint egy népszerű hobbi, a videójátékozás közvetlen kapcsolatban áll a szorongás, depresszió és az alvászavarok kialakulásával a fiatalok körében, akkor, ha túlzásba viszik, vagyis öt óránál többet játszanak egyhuzamban – írja a DailyMail. 

A felmérésben 2 592 iskolás és tinédzser vett részt. A kutatás során kiderült, hogy 31 százalékuknál fennáll a túlzásba vitt játék, amely különösen a fiúknál jelentős. 

Az úgynevezett binge gaming kifejezés azt jelöli, amikor egy játékos egyhuzamban öt vagy annál több órát tölt videójátékozással. A felmérésben vizsgált fiatalok 30 százaléka havonta legalább egyszer játszik egyhuzamban ennyit. 

A népszerű hobbi könnyen függőséghez vezethet

A túlzott videójátékban érintettek gyakrabban tapasztaltak depressziót, szorongást, stresszt, magányt, alvászavarokat és alacsony önbizalmat az iskolai teljesítményükben a nem játékos társaikhoz képest. Emellett nagyobb arányban jelentkezett náluk a videójáték-függőség is. 

Egy másik kutatás kimutatta, hogy napi két óránál több telefon- vagy tablethasználat kétszeresére növelte a szorongás, és négyszeresére a depresszió kialakulásának kockázatát a tinédzsereknél. 

Ugyanakkor a videójátékoknak lehetnek pozitív hatásai is: egyes tanulmányok szerint fejlesztik a memóriát, a figyelmet és a problémamegoldó képességet. Japán kutatók 97 ezer résztvevő bevonásával azt találták, hogy a rendszeres, mértékletes játék növeli a mentális jólétet, de a napi három óránál hosszabb játék már nem hoz előnyöket. 

 

