Rendkívüli

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

Nótár Mary

Elképesztően gyönyörű volt Nótár Mary az esküvőn

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy újabb mesés esküvőn tűnt fel a hétvégén a mulatós zene egyik legismertebb arca. Nótár Mary sugárzott, ahogy belépett a helyszínre – mintha maga is a nagy napjára készülne.
Nótár Marypárkapcsolatesküvő

Bár most még mások mondták ki a boldogító igent, a pillanatok mögött ott rejtőzött egy saját történet ígérete. Nótár Mary ugyanis tíz éve él boldog párkapcsolatban, és egyre többen találgatják, vajon mikor áll végre oltár elé írja a BOON.

Nótár Mary
Nótár Mary is menyasszony lehet nemsokára.
Fotó: Nótár Mary / Instagram

Mikor lesz Nótár Mary Nagy Napja?

Az esküvő hangulata és az érzelmes pillanatok talán Nótár Maryt is elgondolkodtatták. Nem véletlen, hogy követői egyre többször kérdezik: mikor jön el az ő nagy napja? A válasz egyelőre titok, ahogy az is, milyen menyasszony lenne az énekesnő. Egy biztos: ahol ő megjelenik, ott minden a szerelemről és a boldogságról szól.

Nótár Mary
Nótár Mary az egész násznépet elkápráztatta.
Fotó: Sonline

Most is így volt – a fellépése felejthetetlen élményt adott a párnak és a vendégeknek. De lehet, hogy legközelebb már ő lesz a középpontban... menyasszonyként.

Szerelmes dal

Nótár Mary és Péter Srámek nemrég egy közös szerelmes dalt adott ki. Az „Érted születtem” című dal néhány nap alatt sláger lett és azóta is rengetegen hallgatják.

 

