Mutatjuk, mikor tér vissza a nyár

A múlt hét vége felé már derűsebb volt az idő, hajnalban 10, délután 26 fokkal. Ma megélénkül a nyugati szél, amivel már melegebb levegő érkezik, 21, 27 fok között mérhetjük a maximumokat és ismét nyáriasra fordul az idő – írja a HungaroMet.

Visszatér a nyárias meleg.

Fotó: Hagymási Bence / Kemma

Mérsékelt meleg várható

A tegnapihoz képest ma jóval több felhő lesz felettünk. Az éjszaka nyugat felől érkezett vastagabb felhőtömbök szakadoznak, gomolyosodnak, de máshol is sokasodnak majd a gomolyok, amelyek akár a délutáni időszakban is összeállhatnak, hosszabb ideig takarhatják a napot. Csapadéknak kicsi az esélye, legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő északkeleten.

Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő.

A köpönyeg.hu szerint a levegő friss és üdítő lesz, a szél pedig nem fog különösebben zavarni, így a szabadtéri tevékenységekhez kedvező körülmények adódnak. Kedden erősödik majd a nappali hőmérséklet, délután már 25-30 fokot is mérhetnek.