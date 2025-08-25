Hírlevél

Mutatjuk, mikor tér vissza a nyár

A múlt heti kánikula után a hétvégi időjárás gyorsan ősziesre fordult. A hidegfront komoly kihívást tartogatott a frontérzékenyek számára a hirtelen hőmérséklet- és légnyomás-ingadozások miatt. A hét elején azonban fokozatosan kezd felmelegedni a hőmérséklet és ismét nyáriasra fordul az idő.
A múlt hét vége felé már derűsebb volt az idő, hajnalban 10, délután 26 fokkal. Ma megélénkül a nyugati szél, amivel már melegebb levegő érkezik, 21, 27 fok között mérhetjük a maximumokat és ismét nyáriasra fordul az idő írja a HungaroMet.

nyárias
Visszatér a nyárias meleg.
Fotó: Hagymási Bence / Kemma

Mérsékelt meleg várható

A tegnapihoz képest ma jóval több felhő lesz felettünk. Az éjszaka nyugat felől érkezett vastagabb felhőtömbök szakadoznak, gomolyosodnak, de máshol is sokasodnak majd a gomolyok, amelyek akár a délutáni időszakban is összeállhatnak, hosszabb ideig takarhatják a napot. Csapadéknak kicsi az esélye, legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő északkeleten. 

Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő.

A köpönyeg.hu szerint a levegő friss és üdítő lesz, a szél pedig nem fog különösebben zavarni, így a szabadtéri tevékenységekhez kedvező körülmények adódnak. Kedden erősödik majd a nappali hőmérséklet, délután már 25-30 fokot is mérhetnek.

 

