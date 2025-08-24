Változás jön az időjárásban, mutatjuk mire számítson!

Az augusztus további részében folyamatosan emelkedő hőmérsékletekre számíthatunk. A hét közepére visszatérhet a hamisítatlan nyári idő, 30 fok feletti csúcsértékekkel - írja a Köpönyeg.

A hét közepére visszatér a nyár.

Napi bontásban a jövő hét időjárása, visszatér a nyár

Vasárnap

Derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul.



Hétfő

Szinte zavartalan napsütés várható, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül tetőzik.



Kedd

A napos időszakokat többfelé gomolyfelhők szakítják meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél élénkebbé válik. A meleg fokozódik, délután akár 30 fokot is mérhetünk.



Szerda

Igazi nyári idő ígérkezik, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Helyenként frissítő zápor, zivatar előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.



Csütörtök

Változóan fátyol- és gomolyfelhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk. Néhol zápor, zivatar kialakulhat. A déli, délnyugati szél gyakran élénk, helyenként erős lesz. A délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára van kilátás.




