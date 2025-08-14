Szabadság, nyaralás, majd mélypont – a pszichológus szerint ezért történik

A szabadság ideje alatt kiszakadunk a megszokott feladatkörökből, a hétköznapi mókuskerékből, másként viselkedhetünk, új élmények érnek, több szabadságot élhetünk meg. Ez ideiglenes énkiterjesztést hoz: megéljük a nyugalom, a felfedezés, az öröm állapotát – olyan énrészeinket aktiváljuk, amikre év közben kevesebb lehetőségünk van. Amikor visszatérünk a napi rutinba, ezek az énrészek háttérbe szorulnak, és az ezzel járó veszteségélmény szomorúságot válthat ki az egyénből.

A nyaralás utáni lehangoltság tényleg létezik.

Az átmenetek – még a pozitívak is – mindig pszichés energiát igényelnek. A pihenésből a munkába való visszaállás különösen nagy váltás, főként, ha nem adunk magunknak időt a fokozatos visszakapcsolódásra.

A nyaralás utáni kedvetlenség általában pár nap alatt oldódik, de vannak, akiknél hetekig is eltarthat. Fontos megkülönböztetni a „post-holiday blues”-t a komolyabb hangulatzavaroktól: ha a rosszkedv tartósan fennáll, a motiváció elvész, és testi tünetek (alvászavar, étvágytalanság, szorongás) is társulnak hozzá, érdemes szakemberhez fordulni.

A legtöbb esetben azonban a tünetek természetesek, és tudatos jelenléttel, pszichés önirányítással jól kezelhetők. Fontos, hogy ne tagadjuk le, ha nehéz a visszaállás – ehelyett próbáljuk meg átkeretezni az élményt, és aktívan feldolgozni a nyaralás, az ez idő alatt szerzett élményeket.

Ebben segíthet, ha a szabadság utáni napokban nem azonnal a legterhelőbb feladatainkkal kezdünk, hanem fokozatosan térünk vissza a munka világába.

Pszichés pufferidőre van szükség – akár csak egy-két napig tartó átmenetre, amikor könnyebb ügyeket intézünk.

Az élmények feldolgozása fontos része az emlékezetépítésnek. Ha csak túllépünk rajta, a hatásuk gyorsan elenyészik. Ha viszont visszatekintünk rájuk – beszélgetésekben, képek nézegetésével, élményalbum készítésével –, megszilárdítjuk az örömérzést, és újra kapcsolódni tudunk azokhoz az állapotokhoz, amiket megéltünk. Ez segíti az élmenyek integrációját, hogy ne azt érezze az egyén, hogy „vége lett valaminek”, hanem azt, hogy valami része lett az életének.