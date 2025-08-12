Veszélyeztetett faj kölykei születtek a nyíregyházi állatparkban

A hatvannapnyi vemhesség után világra jött hat kölyköt a csapat közösen neveli, jelenleg a rejtett "gyerekszobában" élnek, de hamarosan kimerészkednek majd a kifutórendszerbe - mondta Révészné Petró Zsuzsa, a nyíregyházi állatpark zoológiai osztályvezetője kedden.

Az ázsiai kiskarmú vidrák a Nyíregyházi Állatparkban - Fotó: Nyíregyházi Állatpark/Facebook

A szakember kifejtette, a legkisebb termetű vidrafaj megjelenésében és életmódjában is különbözik a Magyarországon őshonos és fokozottan védett európai vidrától (Lutra lutra).

Jóval kisebb a testmérete, súlya mindössze 3-5 kilogram közötti, nappal is aktív, és kevésbé vízhez kötött, mint a többi vidrafaj.

Délkelet-Ázsia sekély édes és sós vízrendszereiben él, ahol elsősorban halakkal, rákokkal és kagylókkal táplálkozik.

A törpevidracsalád nagyon összetartó, nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok egyaránt részt vesznek a kicsik gondozásában. A nyíregyházi tenyészpár mellett a tavaly született három kölyök is féltő gondoskodással vigyázza a csapat legújabb tagjait. A most kéthetes utódok körülbelül negyvennaposan fogják kinyitni a szemüket, addig anyatejjel táplálkoznak, majd várhatóan hét-kilenc hetesen kezdenek ismerkedni a vízi közeggel.

A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető fajként szerepel, populációja csökkenő tendenciát mutat. Mint a legtöbb faj esetében, számukra is az élőhelyvesztés és a környezetszennyezés a legnagyobb veszélyeztető tényező.

Új állatok a nyíregyházi állatparkban

Ahogy az Origo is beszámolt róla, idén több állat is született a nyíregyházi állatparkban. Januárban arról számoltunk be, hogy szumátrai tigris ikerpár született a Nyíregyházi Állatparkban, míg februárban jegesmedveikrek születtek.