Életveszélyes fertőzés miatt változott a véradás Magyarországon

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség. Az idei első magyarországi eset egy 67 éves, Pest vármegyében élő nőnél fordult elő, aki nem járt külföldön. A fertőzés hazai eredetű, a beteg súlyos állapotban, agyvelőgyulladással került kórházba. A vírust a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laborvizsgálata igazolta.

Magyarországon is terjed a nyugat-nílusi láz - Fotó: ERIC DERVAUX / Hans Lucas

A korábbi évek adatai alapján augusztusban regisztrálják a legtöbb esetet, mivel ekkor van a legnagyobb szúnyogpopuláció.

Tavaly például 30 megbetegedést jelentettek, ezek közül több már a Dunántúlon is előfordult.

Nyugat-nílusi láz: új véradási protokoll Magyarországon

Az eset súlyossága miatt az Országos Vérellátó Szolgálat május 20-tól országos szűrőprogramot vezetett be. Dr. Nagy Sándor szakmai főigazgató-helyettes szerint Magyarország ezzel a világ élvonalába lépett, hiszen minden véradót vizsgálnak a vírusra. Ez biztosítja, hogy a nyári szúnyogszezonban se kelljen senkit kizárni a véradásból, és minden vérkészítmény biztonságos maradjon.

Korábban csak azokat vizsgálták, akik olyan térségben jártak – itthon vagy külföldön –, ahol felütötte a fejét a fertőzés. Most azonban szezonálisan, országosan kötelező a szűrés, amíg az országos tisztifőorvos a szúnyoghelyzet alapján másként nem dönt.

A nyugat-nílusi láz tünetei és veszélyei

A betegség legtöbbször tünetmentes, de előfordulhat enyhe, influenzaszerű panasz:

láz

fejfájás

izomfájdalom

Súlyos esetben, főként időseknél és legyengült immunrendszerűeknél, idegrendszeri szövődmények (nyugat-nílusi neuroinvazív betegség) alakulhatnak ki, például:

magas láz

erős fejfájás

tarkómerevség

zavartság, tudatzavar

görcsrohamok

izomgyengeség vagy bénulás

