Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

Nyugat-nílusi láz

Életveszélyes fertőzés miatt változott a véradás Magyarországon

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarországon is megerősítették az első, hazai eredetű fertőzést. A nyugat-nílusi lázat egy olyan 67 éves nő szervezetében mutatták ki, aki nem járt külföldön. A súlyos állapotban kórházba került beteg esete nyomán új országos véradási szűrőprogram indult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyugat-nílusi lázszúnyogláz

A nyugat-nílusi láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség. Az idei első magyarországi eset egy 67 éves, Pest vármegyében élő nőnél fordult elő, aki nem járt külföldön. A fertőzés hazai eredetű, a beteg súlyos állapotban, agyvelőgyulladással került kórházba. A vírust a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laborvizsgálata igazolta.

nyugat-nílusi láz, France, Cannes, 2025-05-20. A volunteer donates blood at the EFS (French Blood Establishment) center in Cannes. Blood donations help treat 1 million people each year. Photograph by Eric Dervaux / Hans Lucas. France, Cannes, 2025-05-20. Une benevole donne son sang au centre de l EFS (Etablissement Francais du Sang) de Cannes. Les dons de sangs permettent de soigner 1 million de personnes chaque annee. Photographie de Eric Dervaux / Hans Lucas. (Photo by Eric Dervaux / Hans Lucas via AFP)
Magyarországon is terjed a nyugat-nílusi láz - Fotó: ERIC DERVAUX / Hans Lucas

A korábbi évek adatai alapján augusztusban regisztrálják a legtöbb esetet, mivel ekkor van a legnagyobb szúnyogpopuláció. 

Tavaly például 30 megbetegedést jelentettek, ezek közül több már a Dunántúlon is előfordult.

Nyugat-nílusi láz: új véradási protokoll Magyarországon

Az eset súlyossága miatt az Országos Vérellátó Szolgálat május 20-tól országos szűrőprogramot vezetett be. Dr. Nagy Sándor szakmai főigazgató-helyettes szerint Magyarország ezzel a világ élvonalába lépett, hiszen minden véradót vizsgálnak a vírusra. Ez biztosítja, hogy a nyári szúnyogszezonban se kelljen senkit kizárni a véradásból, és minden vérkészítmény biztonságos maradjon.

Korábban csak azokat vizsgálták, akik olyan térségben jártak – itthon vagy külföldön –, ahol felütötte a fejét a fertőzés. Most azonban szezonálisan, országosan kötelező a szűrés, amíg az országos tisztifőorvos a szúnyoghelyzet alapján másként nem dönt.

A nyugat-nílusi láz tünetei és veszélyei

A betegség legtöbbször tünetmentes, de előfordulhat enyhe, influenzaszerű panasz:

  • láz
  • fejfájás
  • izomfájdalom

Súlyos esetben, főként időseknél és legyengült immunrendszerűeknél, idegrendszeri szövődmények (nyugat-nílusi neuroinvazív betegség) alakulhatnak ki, például:

  • magas láz
  • erős fejfájás
  • tarkómerevség
  • zavartság, tudatzavar
  • görcsrohamok
  • izomgyengeség vagy bénulás

Korábban arról is írtunk, hogy miképp érdemes védekezni a szúnyogokkal szemben!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!