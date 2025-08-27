Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zajlik a világháborús készülődés: újabb ország lép a téboly útjára

nyugdíj

Mutatjuk, mennyi nyugdíjat kap, aki évtizedeken át minimálbéren volt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bizonyára sokan tudják, hogy 2025-ben a minimálbér bruttó 290 800 forintra emelkedett, ami 9 százalékos növekedés az előző évhez képest, s a garantált bérminimum is nőtt, bruttó 348 800 forinte. Felmerül a kérdés, milyen nyugdíj vár arra, aki évtizedeken át minimálbérre volt bejelentve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyugdíjszolgálati időbérminimumminimálbér

A 2025-ös évre vonatkozóan Magyarországon a minimálbér (290 800 Ft) és a garantált bérminimum (348 800 Ft) összege jelentősen emelkedett, ami közvetlen hatással van a nyugdíj összegére is, különösen azok számára, akik hosszú éveken át minimálbérre voltak bejelentve.

Ukrajna EU-s csatlakozásával a magyar nyugdíjrendszer is veszélybe kerülhet, nyugdíj
A nyugdíjnak nincs garantált minimuma, de létezik az öregségi nyugdíjminimum
Fotó: MTI

A nyugdíjat elsősorban a szolgálati idő és az évek során szerzett átlagkereset határozza meg. 

Ha valaki hosszú időn át minimálbér után fizette a járulékokat, akkor a nyugdíja is alacsonyabb lesz. Az érintett dolgozókban felmerülhetett már a kérdés, milyen nyugdíj várhat rájuk úgy, hogy évtizedeken át minimálbéren dolgoztak – írja a Vaol.

Van öregségi nyugdíjminimum

Nos, jellemzően havi 120-150 ezer forint körüli összeg. Fontos ugyanakkor, hogy a nyugdíj számításakor az egész életpálya keresete számít, nem az aktuális minimálbér. A nyugdíjnak nincs garantált minimuma, de létezik egy nagyon alacsony, 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimum. Azoknak, akik minimálbér után dolgoztak, érdemes kiegészítő nyugdíj-megtakarításban gondolkodni, például önkéntes nyugdíjpénztárban vagy nyugdíjbiztosításban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!