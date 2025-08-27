Mutatjuk, mennyi nyugdíjat kap, aki évtizedeken át minimálbéren volt

A 2025-ös évre vonatkozóan Magyarországon a minimálbér (290 800 Ft) és a garantált bérminimum (348 800 Ft) összege jelentősen emelkedett, ami közvetlen hatással van a nyugdíj összegére is, különösen azok számára, akik hosszú éveken át minimálbérre voltak bejelentve.

A nyugdíjnak nincs garantált minimuma, de létezik az öregségi nyugdíjminimum

Fotó: MTI

A nyugdíjat elsősorban a szolgálati idő és az évek során szerzett átlagkereset határozza meg.

Ha valaki hosszú időn át minimálbér után fizette a járulékokat, akkor a nyugdíja is alacsonyabb lesz. Az érintett dolgozókban felmerülhetett már a kérdés, milyen nyugdíj várhat rájuk úgy, hogy évtizedeken át minimálbéren dolgoztak – írja a Vaol.

Van öregségi nyugdíjminimum

Nos, jellemzően havi 120-150 ezer forint körüli összeg. Fontos ugyanakkor, hogy a nyugdíj számításakor az egész életpálya keresete számít, nem az aktuális minimálbér. A nyugdíjnak nincs garantált minimuma, de létezik egy nagyon alacsony, 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimum. Azoknak, akik minimálbér után dolgoztak, érdemes kiegészítő nyugdíj-megtakarításban gondolkodni, például önkéntes nyugdíjpénztárban vagy nyugdíjbiztosításban.