Jön az újabb nyugdíj-kiegészítés

Az egyik ilyen változás az élelmiszer-utalvány bevezetése, amelyet postai úton juttatnak el az érintettekhez szeptember és október között. A nyugdíj kiegészítéseként ez segíthet az alapvető élelmiszerek beszerzésében – írja a KEMMA.

Fotó: Shutterstock

Az utalvány kizárólag hidegélelmiszer vásárlására használható fel, például zöldségeseknél, henteseknél vagy piacokon. Több címletből áll, és 2025. december 31-ig lehet beváltani.

Extrém nyugdíj és újraszámítás

Azok, akik korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, és közben dolgoztak, most különösen figyeljenek. Ők ugyanis kérhetik ellátásuk újraszámítását, ha 2025-ben elérik a nyugdíjkorhatárt. A jogosultsághoz legalább 365 napnyi munkaviszony szükséges az ellátás ideje alatt. A nyugdíj újraszámítása akár havi 8 000 forintos emelést is hozhat. Ez főként az 1959-ben születetteket érinti, akik idén lesznek 65 évesek. A kérelmek egyénileg nyújthatók be az illetékes hatósághoz.

Nyugdíjkiegészítés és 13. havi nyugdíj

A kormány minden évben garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést. Január elsejével 6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak. A megszokott rend szerint novemberben mindig januárig visszamenő nyugdíj-kiegészítést fizetnek, ha az év végi tényleges infláció magasabb az év elején becsültnél. Februárban pedig kifizetik a 13. havi nyugdíjat, és biztosítják a rezsicsökkentést, amelynek köszönhetően a magyar nyugdíjasok fizetik Európa legalacsonyabb gáz- és áramárát.