Olyan nyugdíjtanácsadói napot szerveznek, amelyen minden kérdésre meglesz a válasz

A nyugdíjba vonulás feltételeiről is kaphatnak kimerítő tájékoztatást az érdeklődők a Magyar Államkincstár, valamint az osztrák nyugdíjbiztosítási hivatal, a Pensionsversicherungsanstalt közös rendezvényén, melyre szeptemberben kerül sor Szombathelyen – írja a VAOL a Vas Vármegyei Kormányhival tájékoztatása alapján. A rendezvényre a korábban Ausztriában illetve ott is munkát vállalóknak mindenképpen érdemes ellátogatniuk, de azoknak is hasznos lehet a részvétel, akik ausztriai munkavállalást terveznek.

Magyar-osztrák nyugdíjtanácsadói napot szerveznek Szombathelyen, főként azoknak, akik Ausztriában is szereztek munkavégzésből fakadóan nyugdíjjogosultságot (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Összetett kérdések átlásában segít a nyugdíjtanácsadói nap

A nyugdíjjogosultsági kérdések egy ország nyugdíjrendszerén belül is összetettek, a helyzetet bonyolítja, ha a munkavállaló több országban végzett munkát vagy dolgozott vállalkozóként, így jogosultságait több országban szerzett jogviszonya alapján kell megállapítani. Ezért az érintetteknek rendkívül hasznos az idén újra megrendezett esemény, melyet a szervezők elsősorban azoknak ajánlanak, akik Magyarországon és Ausztriában is alkalmazottként vagy vállalkozóként dolgoztak, illetve egyéb jogcím (pl. gyermeknevelés) alapján szereztek magyar és osztrák nyugdíjjogosultságot.

A tanácsadó napon ott lesz

Budapest Főváros Kormányhivatala,

a Magyar Államkincstár, és

a Pensionsversicherungsanstalt képviselője.

Az érdeklődők személyre szóló tájékoztatást kaphatnak a magyar és az osztrák nyugdíjjogosultság feltételeiről és az ezzel kapcsolatos ügyintézési teendőkről.

A magyar-osztrák nyugdíjtanácsadó napot szeptember 17-én rendezik meg a Vas Vármegyei Kormányhivatal Kőszegi utcai épületében, 9-16 óra között.

Fontos tudnivaló, hogy a rendezvényen való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, ezt telefonon vagy e-mailen lehet megtenni (elérhetőségek a VAOL oldalán megjelent cikkben találhatók).