Az idei évben változtak a közgyógyellátás feltételei, amelyek fontos segítséget nyújtanak a nyugdíjasoknak és más rászorulóknak a gyógyszervásárlásban. A közgyógyellátás révén a nyugdíjasok kedvezményesen vagy akár térítésmentesen juthatnak hozzá bizonyos gyógyszerekhez és egészségügyi szolgáltatásokhoz, ám kevesen élnek ezzel a lehetőséggel – írja a Teol.

Kevés nyugdíjas tudja, így lehet extra pénzt spórolni a gyógyszereken

Fotó: Unsplash

A közgyógyellátás két fő formája ismert: alanyi jogon járó, illetve méltányossági alapon megítélt támogatás. Nyugdíjasok közül azok vehetik igénybe automatikusan, akik például rokkantsági ellátásban vagy rendszeres szociális segélyben részesülnek, illetve akik megfelelnek a jövedelmi feltételeknek.

A nyugdíjasok számára a közgyógyellátás havi kerete akár 12 000 forint is lehet, ezen felül évente további 6 000 forint akut gyógyszerkeretet is igénybe vehetnek. Ez jelentős segítség azoknak, akik rendszeresen szednek gyógyszereket, vagy váratlan betegséggel szembesülnek.

A közgyógyellátás automatikusan jár azoknak a nyugdíjasoknak, akiknél a gyógyszerköltségek meghaladják a nyugdíjminimum 10 százalékát, és a család egy főre jutó jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum összegét,

egyedülállók esetén pedig annak 150 százalékát.

A méltányossági közgyógyellátás megállapítása a helyi önkormányzat jegyzőjének hatásköre, aki a nyugdíjas szociális helyzetét mérlegeli, előbb azonban igazolást kell kérni a háziorvostól!