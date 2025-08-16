Igenis jó nyugdíjasnak lenni Magyarországon – előkelő helyen állunk egy nemzetközi kutatásban

A kutatás során hat szempontot vettek figyelembe: megélhetési költségeket, egészségügyi ellátás minőségét, közbiztonságot, levegőtisztaságot, az idősek arányát, valamint a nyugdíjas vízum lehetőségét. A nyugdíjas élet színvonala nagyban múlik azon, hogy ezek együttesen mennyire vannak egyensúlyban.

Van tudatosság a magyarokban a nyugdíjas évekre gondolva.

Fotó: Shutterstock

Észtország és Norvégia az élen

A lista élére Észtország került, ahol kiváló az egészségügy, magas a közbiztonság, miközben a megélhetés is megfizethető marad. Digitális fejlettsége és idősbarát társadalma miatt ideális célpont lehet a nyugdíjasoknak.

Norvégia a második helyen végzett – drágább ugyan, de az ott élők kiemelkedő egészségügyi ellátást és szociális biztonságot kapnak cserébe. A skandináv modell jól mutatja, hogy a magasabb árak mögött gyakran jobb életminőség áll.

Miért lehet jó választás Magyarország?

Magyarország több szempontból versenyképes választás lehet. Alacsonyabb megélhetési költségei, elérhető egészségügyi rendszere és természeti adottságai miatt sok nyugdíjas számára vonzó alternatíva lehet. Magyarország gazdag természeti adottságokkal, történelmi városokkal és gyógyfürdőkkel rendelkezik – ezek mind hozzájárulnak az aktív nyugdíjas élethez. Emellett sok településen már kialakultak nyugdíjas közösségek, ahol közös programok és támogató közeg várja az idősebbeket. Itt biztonságban érezhetik magukat a nyugdíjasok.

A kormány a 65 év felettieknek ingyen Gondosórát biztosít, ami életeket menthet.

Fotó: Sonline

A nyugdíjasokat kiemelten támogatja a magyar kormány

Magyarországon a nyugdíjasok számíthatnak a kormányra. A kormány minden évben garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést, a 13. havi nyugdíjat. Nemrég érkezett a bejelentés, hogy most még extra juttattatásokat is kapnak. Az egyik ilyen juttatás az élelmiszer-utalvány bevezetése.