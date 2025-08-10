Hírlevél

önkormányzat

Borzalmas állapotok Óbudán: gázvezetékre ültették a fákat, most öntözés híján sorra kiszáradnak

Óbudán előbb gázvezetékre ültették a fiatal fákat, majd sietve áttelepítették őket, most azonban öntözés híján tömegesen száradnak ki. A Városfal utcába költöztetett fasor levelei sárgák, ágai lekonyultak, a látvány lehangoló. Közben továbbra is kérdés, ki felelős a hibákért és mennyibe kerül majd az óbudaiaknak az elpusztult fák pótlása.
önkormányzatfasorÓbuda

117 fiatal fa ültetésével büszkélkedett az óbudai önkormányzat a Pók utcában, egészen addig, míg a gázművek nem szólt, hogy a fák pont egy föld alatti gázvezetékre kerültek – számolt be róla a Metropol. A portál tájékoztatása szerint a történet innen már inkább a szatíra világába illene, ha nem lenne szomorú: a fák egy részét gyorsan áttelepítették a Városfal utcába.

Borzalmas állapotok Óbudán (Fotó: Máté Krisztián) óbuda
Óbuda: borzalmas állapotok uralkodnak.  (Fotó: Máté Krisztián)

A bejelentés hivatalosan arról szólt, hogy most már minden szakszerű, a közműveket figyelembe vették, „természetes dinamizmus” is van, kétféle fafajtával, csak épp egy dolog hiányzik: a víz.

A lap munkatársa megnézte Városfal utcai helyszínt, ahol elvileg az ifjú fasor új otthonra talált. A látvány lehangoló: kisárgult, poros levelek, lekonyult, száraz ágak mindenfelé. A fák egy része látványosan kiszáradt, öntözésnek nyoma sincs.

Pedig az akció nem titokban zajlott: Burján Ferenc alpolgármester még februárban diadalmas posztban jelentette be a faátültetést, kiemelve a közműszolgáltatóval való együttműködést, a talaj adottságait és a fasor „természetes dinamikáját”.

Az önkormányzat elméletileg a 10 Millió Fa Alapítvánnyal dolgozik együtt,  egy olyan szervezettel, ahol valóban vannak szakértők, és országos szinten komoly tapasztalattal segítik a faültetéseket.

 

Óbuda: sok a megválaszolatlan kérdés

  • Ki felelős azért, hogy az értékes fákat rossz helyre ültették?
  • Ki felelős most a kiszáradásukért?
  • Mennyibe került ez a „zöldítés”, és mennyibe kerül majd újraültetni az elpusztult példányokat?

Borítókép: Sorra kiszáradnak a fák Óbudán (Fotó: Máté Krisztián)

 

