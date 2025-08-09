Merész lépést tett Oláh Orsi, senki sem számított erre a fordulatra!

Oláh Orsi neve sokak számára ismerősen cseng a TV2 Házasság első látásra című műsorából, ahol a pszichológusok döntése alapján lépett házasságra egy számára addig ismeretlen férfival. Bár a produkció célja az volt, hogy valódi szerelmek szülessenek, Orsi tapasztalatai vegyesek voltak.
A Bors információi szerint a második évad népszerű szereplője egy Instagram-kérdezz-felelekben árulta el, hogy már az első percek után világossá vált számára: a szerelem nem fog érkezni – ezért a részvételt inkább munkaként kezelte, nem romantikus kalandként.
„Csak munka volt számomra. Ha szerelemre is leltem volna, nem állok a saját boldogságom útjába. De mivel tudtam 10 perc után, hogy ez off, így aztán hamar meló lett. Ha nem érte volna meg, akkor valószínűleg nem vállalom. Ennyi! Esélyt adtam, de nem minden áron. Kicsit sétáljatok már a Földön is”