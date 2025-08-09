Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Oláh Orsi

Merész lépést tett Oláh Orsi, senki sem számított erre a fordulatra!

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A valóságshow-k világában mindig akadnak történetek, amelyek meglepik a nézőket. Oláh Orsi most olyan részleteket osztott meg, amelyek új fénybe helyezik a Házasság első látásra élményeit. A második évad egyik legemlékezetesebb szereplője nyíltan beszélt saját tapasztalatairól és a műsor hatásáról az életére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oláh OrsititkokHázasság első látásra

Oláh Orsi neve sokak számára ismerősen cseng a TV2 Házasság első látásra című műsorából, ahol a pszichológusok döntése alapján lépett házasságra egy számára addig ismeretlen férfival. Bár a produkció célja az volt, hogy valódi szerelmek szülessenek, Orsi tapasztalatai vegyesek voltak.

Oláh Orsi
Oláh Orsi szerint minden csak munka volt. Fotó: Bors / TV2

Oláh Orsi bevallotta: nem szerelmet, csak munkát keresett

A Bors információi szerint a második évad népszerű szereplője egy Instagram-kérdezz-felelekben árulta el, hogy már az első percek után világossá vált számára: a szerelem nem fog érkezni – ezért a részvételt inkább munkaként kezelte, nem romantikus kalandként.

„Csak munka volt számomra. Ha szerelemre is leltem volna, nem állok a saját boldogságom útjába. De mivel tudtam 10 perc után, hogy ez off, így aztán hamar meló lett. Ha nem érte volna meg, akkor valószínűleg nem vállalom. Ennyi! Esélyt adtam, de nem minden áron. Kicsit sétáljatok már a Földön is”

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!