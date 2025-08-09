Merész lépést tett Oláh Orsi, senki sem számított erre a fordulatra!

Oláh Orsi neve sokak számára ismerősen cseng a TV2 Házasság első látásra című műsorából, ahol a pszichológusok döntése alapján lépett házasságra egy számára addig ismeretlen férfival. Bár a produkció célja az volt, hogy valódi szerelmek szülessenek, Orsi tapasztalatai vegyesek voltak.

Oláh Orsi szerint minden csak munka volt. Fotó: Bors / TV2

Oláh Orsi bevallotta: nem szerelmet, csak munkát keresett

A Bors információi szerint a második évad népszerű szereplője egy Instagram-kérdezz-felelekben árulta el, hogy már az első percek után világossá vált számára: a szerelem nem fog érkezni – ezért a részvételt inkább munkaként kezelte, nem romantikus kalandként.