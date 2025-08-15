Itt az újabb fordulat Opitz Barbi exének életében

Serleg Albert célja egyértelmű: saját nevét akarja ismertté tenni, nem pedig valaki más árnyékában élni.

Opitz Barbi és Serleg Albert együtt, amikor még dúlt közöttük a szerelem

Fotó: Instagram/Opitz Barbi

A fiatalembert a legtöbben Opitz Barbi exeként ismerték meg, valamint a közösségi médiában vált népszerűvé, ahol nagy követőtáborra tett szert, részben persze a nyilvánosan zajló, viharos kapcsolatának köszönhetően.

Két éve, 2023-ban nagy port kavart Opitz–Serleg ügy többször is címlapra került, így nem csoda, hogy sokan még mindig Barbihoz kapcsolják.

Most azonban komoly lépést tett afelé, hogy kilépjen a múlt árnyékából. Albert jelenleg stúdiózik, és hamarosan bemutatkozik énekesként.

Serleg Albert a Borsnak arról is nyilatkozott, milyen dalokat tervez énekelni.

Az Origo legutóbb arról írt, hogy Serleg súlyos autóbaleset szenvedett és kórházba került.