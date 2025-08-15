Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
énekes

Itt az újabb fordulat Opitz Barbi exének életében

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Serleg Albert úgy döntött, énekesi karrierbe kezd, mert a saját jogán akar ismertté válni. A TikTokon befutott fiatal férfi korábban Opitz Barbi párjaként került reflektorfénybe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesSerleg AlbertOpitz Babi

Serleg Albert célja egyértelmű: saját nevét akarja ismertté tenni, nem pedig valaki más árnyékában élni.

Opitz Barbi és Serleg Albert együtt, amikor még dúlt közöttük a szerelem Fotó: Instagram/Opitz Barbi
Opitz Barbi és Serleg Albert együtt, amikor még dúlt közöttük a szerelem
Fotó: Instagram/Opitz Barbi

A fiatalembert a legtöbben Opitz Barbi exeként ismerték meg, valamint a közösségi médiában vált népszerűvé, ahol nagy követőtáborra tett szert, részben persze a nyilvánosan zajló, viharos kapcsolatának köszönhetően. 

Két éve, 2023-ban nagy port kavart Opitz–Serleg ügy többször is címlapra került, így nem csoda, hogy sokan még mindig Barbihoz kapcsolják.

Most azonban komoly lépést tett afelé, hogy kilépjen a múlt árnyékából. Albert jelenleg stúdiózik, és hamarosan bemutatkozik énekesként.

Serleg Albert a Borsnak arról is nyilatkozott, milyen dalokat tervez énekelni.

Az Origo legutóbb arról írt, hogy Serleg súlyos autóbaleset szenvedett és kórházba került.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!