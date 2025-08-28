Hírlevél

Rendkívüli

Porig bombázták Zelenszkij legféltettebben őrzött kincsét

téli időszámítás

Korábban jön az őszi óraátállítás – mutatjuk, mikor és hogyan készüljünk rá

Sokan talán még a nyár utolsó napsugarait élvezik, de már most érdemes felkészülni egy mindenkit érintő változásra. Az őszi óraátállítás 2025-ben a szokásosnál korábban érkezik.
téli időszámításóraátállítás 2025emberi szervezetóraátállítás

Az óraátállítás a téli időszámításra az idén szokatlanul korán, október 26-án, vasárnap hajnalban történik. Ekkor hajnali 3 órakor vissza kell állítani az órákat 2 órára, így egy órával tovább alhatunk.

Budapest, 2025. március 28.Időszakos karbantartást végez a Keleti pályaudvar óráján a MÁV egyik alkalmazottja 2025. március 27-én. A hétvégén életbe lép a nyári időszámítás, ezért március 29-ről 30-ra virradó éjjel 2 óráról 3 órára kell előreállítani az órákat.MTI/Kocsis Zoltán, óraátállítás
A Keleti pályaudvar órájának mutatóját állítja be a MÁV egyik alkalmazottja az óraátállítás miatt
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Bár ez jól hangzik és elsőre ártalmatlannak tűnhet ez a változás, valójában komoly hatással lehet a szervezet működésére.

 Sokan csupán technikai formaságnak gondolják az óraátállítás, de a helyzet az, hogy több szinten is megviselheti az emberi szervezetet.

Az óraátállítás hátulütői

Lakatos Ágnes természetgyógyász a Baon.hu-nak azt nyilatkozta, az alvás-ébrenlét ciklus megbomlása komoly kihívás elé állítja a belső biológiai órát. Az átállás megzavarhatja a melatonin és a kortizol termelődésének egyensúlyát, ami nemcsak alvászavarokat, hanem fáradékonyságot, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozást, sőt – komolyabb esetekben – a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarait is okozhatja.

A testi tünetek között gyakran jelentkezik puffadás, emésztési problémák vagy akár az immunrendszer gyengülése is. Különösen az idősek és a krónikus betegséggel élők lehetnek érzékenyek az időátállítás negatív következményeire. A kellemetlenségek enyhítésére érdemes pár nappal korábban elkezdeni a felkészülést: korábban kelni, természetes fényen tartózkodni, este kerülni a képernyőket, koffeint és nehéz ételeket. Amúgy sok magyar szenvedi meg az óraátállítás következményeit.

Bár az EU évek óta tárgyal az óraátállítás eltörléséről, egyelőre nem született végleges döntés, így a gyakorlat – legalábbis most még – marad. 

 

