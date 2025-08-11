Nem könnyű a bányászélet, hát még az óraleolvasóké – így segíthetünk!

Az óraleolvasók minden évben elindulnak, hogy pontos adatokat gyűjtsenek a villamos- és gázórákról, melyek nélkülözhetetlenek a számlázáshoz. Az E.ON Hungária Csoport munkatársai végzik a személyes leolvasásokat, de nemcsak a technika vagy a pontos számok miatt kell figyelniük.

Az óraleolvasók biztonsága kiemelt fontosságú. Fotó: VAOL

Az óraleolvasók nehézségei

Az óraleolvasók egyik legnagyobb félelme a mérőórákhoz való biztonságos hozzáférés. Számos helyen kutyák tartózkodnak, amelyek agresszívan viselkedhetnek a leolvasókkal szemben. Az E.ON ezért arra kéri az ügyfeleket, hogy a leolvasás idejére zárják el négylábú társaikat.

A VAOL információi szerint nem ritka probléma az elhasználódott vagy sérült mérőszekrény, amely könnyen balesetet okozhat. Az óraleolvasók figyelmeztetnek, hogy a szekrény ajtajának állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserét kell kezdeményezni. A karbantartás nem csak az órák épsége, hanem a munkatársak biztonsága miatt is fontos.