Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Törökországot

biztonság

Nem könnyű a bányászélet, hát még az óraleolvasóké – így segíthetünk!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az óraleolvasók kulcsfontosságú szerepet töltenek be az energiaszolgáltatásban, hiszen ők felelnek a fogyasztás pontos méréséért. Magyarországon több vármegyében jelenleg is zajlanak a személyes leolvasások. Az óraleolvasók munkáját azonban gyakran megnehezítik a háziállatok és a rossz állapotú mérőszekrények, amelyek balesetveszélyt okozhatnak
Link másolása
Vágólapra másolva!
biztonságtippek-tanácsokMagyarország

Az óraleolvasók minden évben elindulnak, hogy pontos adatokat gyűjtsenek a villamos- és gázórákról, melyek nélkülözhetetlenek a számlázáshoz. Az E.ON Hungária Csoport munkatársai végzik a személyes leolvasásokat, de nemcsak a technika vagy a pontos számok miatt kell figyelniük.

óraleolvasók
Az óraleolvasók biztonsága kiemelt fontosságú. Fotó: VAOL

Az óraleolvasók nehézségei

Az óraleolvasók egyik legnagyobb félelme a mérőórákhoz való biztonságos hozzáférés. Számos helyen kutyák tartózkodnak, amelyek agresszívan viselkedhetnek a leolvasókkal szemben. Az E.ON ezért arra kéri az ügyfeleket, hogy a leolvasás idejére zárják el négylábú társaikat.

A VAOL információi szerint nem ritka probléma az elhasználódott vagy sérült mérőszekrény, amely könnyen balesetet okozhat. Az óraleolvasók figyelmeztetnek, hogy a szekrény ajtajának állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserét kell kezdeményezni. A karbantartás nem csak az órák épsége, hanem a munkatársak biztonsága miatt is fontos.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!