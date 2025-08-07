Orbán Viktor elmondta, mi a 2026-os választás tétje

Hírlevél

A miniszterelnök új bejegyzést osztott meg!
Ursula von der LeyenOrbán ViktorManfred Weber

Fizetett bábemberekre bízni az ország sorsát azt jelenti, hogy a magyarok rosszul fognak járni – írj Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Fotó: Facebook.

Magyarország miniszterelnöke hozzátette: fizetett bábemberekkel nem vitatkozik. – Ha mégis vitatkozni valóm van azzal a világgal, akkor azokkal vitatkozom, akik fizetik őt. 

Ez Ursula von der Leyen, meg Manfred Weber. Nem az ő magyarországi bábjuk

– fogalmazott. Hozzátette: ha nem akarjuk, hogy a magyar politika komolytalanná váljon, akkor sosem szabad bábemberekkel vitatkozni. – Magyar emberek vagy Brüsszel emberei döntsenek-e Magyarország jövőjéről? Ez a választás tétje! – zárta gondolatait a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

