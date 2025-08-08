Orbán Viktor a harcosok klubjában üzent: az európai vezetők az étlapra kerülhetnek

„Óriási az érdeklődés a fix 3 százalékos Otthon start program iránt. Szeptemberben indul. Panyi Miklós ott ül a programirodában, segít, és cáfolja az álhíreket. Hajrá, Miklós!” – írta a Harcosok Klubjában tett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzet szemléje szerint.

Orbán Viktor az Otthon Start programot méltatta. Fotó: Csudai Sándor

Emlékezetes, a szerdai Kormányinfón a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára fontos bejelentéseket tett a Otthon start kapcsán, alakult egy programiroda is. Ennek feladata a koordináció, a program sikeres végrehajtása, a lakásépítések ösztönzése, valamint az észrevételek befogadása. A kormányfő bejegyzésében rátért az orosz–ukrán háború kérdésére is.

„A háborúpárti európai vezetők nem hallgattak ránk. Három éve javasoljuk folyamatosan a tárgyalásokat az oroszokkal. Trump előbb találkozik Putyinnal, mint ők” – írta, majd rámutatott: Európa kimarad a saját sorsáról szóló döntésekből, európai–orosz csúcstalálkozó kell.

„Ha lehet, még Trump előtt, ha nem, akkor utána. Aki nincs az asztalnál, az az étlapon van”

– mutatott rá.

Orbán Viktor és a nyár videója

Ezután elárulta a véleményét az Egyesült Államokban zajló botrányról is: egy különleges ügyész jelentéséből kiderült, hogy a demokraták, a Soros-hálózat és a fizetett média alaptalan, hazug orosz kapcsolatokkal akarta lejáratni Trumpot.

„Ezt a műfajt ismerjük. Sorosék, a dollármédia és Brüsszel nálunk folyamatosan ezt csinálja. Hazugságokkal támadják a kormányt, mert egy Brüsszel-párti és ukránbarát bábkormányt akarnak a nyakunkra ültetni. Soha napján!”

– jelentette ki.

Orbán Viktor megmutatta a csoporttagoknak azt is, mi lett szerinte a nyár videója:

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)