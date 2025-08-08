Hírlevél

Rendkívüli

Trump és Putyin döntése miatt Magyarország és Csehország lehet a legnagyobb nyertes

Harcosok Klubjában

Orbán Viktor a harcosok klubjában üzent: az európai vezetők az étlapra kerülhetnek

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában dicsérte a szeptemberben induló, fix 3 százalékos Otthon start programot, majd élesen bírálta az európai vezetőket, akik szerinte kimaradnak a saját sorsukról szóló döntésekből. „Aki nincs az asztalnál, az az étlapon van” – fogalmazott, majd megmutatta, mi lett szerinte a nyár videója.
Harcosok KlubjábanOtthon startOrbán Viktor

„Óriási az érdeklődés a fix 3 százalékos Otthon start program iránt. Szeptemberben indul. Panyi Miklós ott ül a programirodában, segít, és cáfolja az álhíreket. Hajrá, Miklós!” – írta a Harcosok Klubjában tett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzet szemléje szerint.

Otthon Start Program, válságkezelés, geopolitika – Három fronton lép a kormány. Budapest, 2025. 08. 06. – Kormányinfó (Fotó: Csudai Sándor) Orbán Viktor, Harcosok klubja
Orbán Viktor az Otthon Start programot méltatta. Fotó: Csudai Sándor

Emlékezetes, a szerdai Kormányinfón a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára fontos bejelentéseket tett a Otthon start kapcsán, alakult egy programiroda is. Ennek feladata a koordináció, a program sikeres végrehajtása, a lakásépítések ösztönzése, valamint az észrevételek befogadása. A kormányfő bejegyzésében rátért az orosz–ukrán háború kérdésére is. 

„A háborúpárti európai vezetők nem hallgattak ránk. Három éve javasoljuk folyamatosan a tárgyalásokat az oroszokkal. Trump előbb találkozik Putyinnal, mint ők” – írta, majd rámutatott: Európa kimarad a saját sorsáról szóló döntésekből, európai–orosz csúcstalálkozó kell. 

„Ha lehet, még Trump előtt, ha nem, akkor utána. Aki nincs az asztalnál, az az étlapon van”

– mutatott rá.

 

Orbán Viktor és a nyár videója

Ezután elárulta a véleményét az Egyesült Államokban zajló botrányról is: egy különleges ügyész jelentéséből kiderült, hogy a demokraták, a Soros-hálózat és a fizetett média alaptalan, hazug orosz kapcsolatokkal akarta lejáratni Trumpot.

„Ezt a műfajt ismerjük. Sorosék, a dollármédia és Brüsszel nálunk folyamatosan ezt csinálja. Hazugságokkal támadják a kormányt, mert egy Brüsszel-párti és ukránbarát bábkormányt akarnak a nyakunkra ültetni. Soha napján!”

– jelentette ki.

Orbán Viktor megmutatta a csoporttagoknak azt is, mi lett szerinte a nyár videója:

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

