Orbán Viktor: Közelítünk a ponthoz, ahol anyagi értelemben sem járnak rosszabbul azok, akik gyermeket vállalnak, mint akik nem

A támogatott hitelre „mindenki rástartolhat”, ehhez nem kell gyereket vállalni, nem számít, hogy valaki falusi vagy városi, ugyanakkor a lehetőséget más családtámogatásokkal és hitelfajtákkal kombinálva, még nagyobb államilag támogatott összegekhez is hozzá lehet jutni – emelte ki.

Arról is beszélt, hogy a hitelprogram eredményeként sokkal több ház, lakás épül majd, mint korábban. Azt mondta, a program a vásárlókat, a fiatalokat támogatja, de költséghatárokat határoztak meg, így előzve meg az áremelkedést. Hozzátette: luxuslakásokra nem vehető igénybe a hitel.

A kormány áremelkedést megakadályozó korlátokat épített be a programba: a lakás ára 100 millió, a házé 150 millió forintnál nem lehet magasabb. Emellett az új vagy használtan vett lakás, ház négyzetméterenként nem kerülhet többe 1,5 millió forintnál

– közölte.

A kormányfő úgy látja, a gyors megindulást követően kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődésre áll be a lakáspiac.

Kifejtette, a bővüléshez szükséges építőipari kapacitás megvan, miután a cigány közösségekkel sikerült megállapodásra jutni, hogy nem szociális segélyt kapnak, hanem a munkán keresztül támogatja a kormány őket, nagyon sokan mentek el dolgozni, különösen az építőiparba.

Tudatlanságból kritizálják a tiszások a lakáshitelprogramot

A kormányfő szerint a Tisza Párt az Otthon Start Programot – nem feltételezve rosszindulatot – az ismerethiány miatt kritizálja. Mint mondta, a Tisza egy olyan párt, amely még soha nem kormányzott, ezért nem tudja, az ilyen mechanizmusok hogyan működnek.

Orbán Viktor hangsúlyozta: akik támadják ezt a kezdeményezést a politikában, azok nem csináltak még ilyen lakásprogramot, ezért nem is rendelkeznek azzal a tudással, ami a kormányzó pártnál megvan.

A kormányfő kitért arra, amíg háború van, addig a magyar gazdaság sem tud akkora teljesítményt nyújtani, mint amekkora benne van, de amint a tűzszünet és a béke elérkezik, akkor a magyar gazdaság teljesítménye nagyságrendekkel nő majd meg.