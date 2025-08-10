Nálunk nem játszik a darab-darab, a saját gyereket nem pótoljuk idegenekkel

Hírlevél

Orbán Viktor

„Ha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el." Orbán Viktor vasárnapi közösségi média bejegyzésében arról írt, két elmélet van arra, hogy miért születik kevesebb gyermek, valamint azt is elmondta, Magyarország milyen ösvényre lépett és a mi a cél.
Orbán Viktor vasárnapi közösségi média bejegyzésében arról írt, két elmélet van arra, hogy miért születik kevesebb gyermek, valamint azt is elmondta, Magyarország melyik ösvényre lépett és a mi a cél.

„Az egyik szerint megváltoztak az emberek. Más életfilozófiát követnek. Egy gyermek sok törődést és erőfeszítést igényel. E helyett az emberek egy kényelmesebb életet választanak. A másik elmélet szerint mindenfajta akadályok vannak, ezért a fiatalok úgy döntenek, hogy később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes, felnőtt életbe, halogatják a házasságot, halogatják a gyermekvállalást.”

– hívja fel a figyelmet a két elméletre a miniszterelnök, majd hozzáteszi:

„A nyugatiak erre azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak. Engedjük hát be őket ide magunk közé. Többen leszünk,

a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenekkel. Darab-darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fenntartható lesz az életszínvonal.

Ez a migráció végső oka. Egyes országok hagyták, hogy olyan mértékű külföldi beáramlás történjen a saját országukba, amely végül már megváltoztatta a nyugat-európai nagyvárosok kulturális arculatát is.

„Több a külföldi az iskolákban, mint a saját gyermek, nő a terrorveszély, romlik a közbiztonság.”

Majd bejegyzése zárásaként álláspontját fejtette ki:

„Mi nem erre az ösvényre léptünk. Mi azt mondtuk,

hogyha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el.

Csináljunk egy olyan családbarát politikát, amelyben a vágyott gyerekek megszületnek!

Legyen az a célunk, hogy Magyarországon, ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban!”

 

