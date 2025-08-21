Ördög Nóra nem bírta visszatartani könnyeit – megható vallomás lánya sikeréről

A népszerű műsorvezető, Ördög Nóra az Instagram-oldalán számolt be arról, mennyire büszke Nánási Micire, aki a Balaton felett, a naplementében mutatta be elképesztő légtornász produkcióját. Nóra szavai szerint a fellépés során egyszerre érzett ámulatot, csodálatot és egy kis féltést is, de mindenekelőtt hálát, hogy átélhette ezt az élményt anyaként - írja a Bors.

Ördög Nóra büszke édesanya

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Lélegzetelállító mutatványok a Balaton fölött

Mici nem először bizonyította tehetségét: korábban már A Nagy Duett színpadán is fellépett, most pedig a fesztivál közönsége láthatta, milyen magabiztosan uralja a levegőt. A Strand Fesztivál egyik legemlékezetesebb pillanata lett, ahogy a fiatal tehetség a Balaton fölött, a naplemente fényében mutatta be különleges mozdulatait.

Ördög Nóra meghatottan osztotta meg élményeit

Ördög Nóra számára nemcsak a szakmai sikerek fontosak, hanem az is, hogy gyermekeit támogassa abban, amiben igazán kiteljesedhetnek. Mici bátorsága és kitartása sokak számára inspiráló lehet, hiszen bebizonyította, hogy fiatalon is lehet nagy dolgokat véghezvinni szenvedéllyel és elszántsággal.