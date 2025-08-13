Hírlevél

Trump komoly üzenetet küldött Putyinnak

rekord

Kétméteres szörnyet fogtak a Malomvölgyi-tóban

A Pécsi Horgász Egyesület tesztpecája igazi szenzációval zárult. A Malomvölgyi 2-es tóból egy több mint kétméteres, 60 kiló feletti óriás harcsa került elő. A fogás nemcsak a horgászokat, de az egész vármegyét lázba hozta.
A teszthorgászat során két nap alatt összesen mintegy 30 harcsát emeltek ki a tóból, köztük az emblematikus, 202 centis óriás harcsa példányt. A horgászok elmondása szerint a tó gazdag állománya eddig is sejtett volt, de a mostani eredmények minden várakozást felülmúltak.

A Malomvölgyi 2-es tó igazi óriás harcsa rekordot produkált a teszthorgászat alatt.
Fotó: Pécsi Horgász Egyesület

Óriás harcsa: igazi horgászparadicsom a Malomvölgyi-tó

A tesztpeca során engedélyezték a Kárpát-medencében kitalált ősi módszert, a kuttyogatást, amely speciális hangokkal csalogatja a ragadozókat. Bár a Malomvölgyön ez alapvetően tiltott, a jövőben külön „kuttyogató-napokat” terveznek, exkluzív élményt kínálva a résztvevőknek.

A Pécsi Horgász Egyesület vezetője szerint a szonárfelvételek elképesztő képet mutattak: a belső mederrészeken gyakorlatilag 2-3 négyzetméterenként fekszik egy harcsa. A Malomvölgyi 2-es így könnyen Magyarország egyik legjobb harcsás vízterületévé válhat – írja a Bama.

 

