Ország Torta

Leleplezték a 2025-ös Ország Tortáját – újragondolt klasszikus vitte a prímet

Augusztus 20-a nem csak államalapításunk és Szent István ünnepe, hanem az édes hagyományé is. Az Ország Torta minden évben új ízekkel varázsolja el a közönséget, idén pedig a dobostorta újragondolása nyerte el a zsűri tetszését.
Ország TortaDobostorta 140mestercukrász

A Magyar Cukrász Ipartestület 2007 óta rendezi meg az Ország Torta versenyt, amelynek célja, hogy minden évben egy különleges süteménnyel ünnepeljük Magyarország születésnapját. A 2025-ös év témája a „Dobostorta 140” volt, tisztelegve Dobos C. József ikonikus alkotása előtt. A győztes torta a „DCJ Stílusgyakorlat” lett, amely Balogh László és Kis Roland munkáját dicséri.

Ország Torta 2025.
Az Ország Tortája 2025 - Vékásy Ákos, a Bécsi Kávéház és Cukrászda üzemének vezetője, mestercukrász és segédje
Fotó: Molcsányi Máté

Hogyan készül az Ország Torta 2025-ben?

A DCJ Stílusgyakorlat igazi kihívás a cukrászok számára. A réteges, több komponensből álló desszert elkészítése időigényes, hiszen a különböző részek folyamatos hűtést és melegítést igényelnek. Bint Dóra, a győri Bécsi Kávéház és Cukrászda ügyvezetője elárulta, hogy egy torta elkészítése órákba telik, és komoly odafigyelést követel minden apró részletnél. Az ízvilág klasszikus dobos krém és piskóta alapokra épül, amelyet meggy, meggypálinka és grillázs tesz még izgalmasabbá.

Hol lehet megkóstolni az idei Ország Tortát?

A nyertes alkotás, a DCJ Stílusgyakorlat, augusztus 19-től országszerte kapható a cukrászdákban. A Bécsi Kávéház és a Mini Bécs is kínálja majd, sőt fagylaltverzióban is elérhető lesz. Egy szelet ára 1890 Forint, míg a 2025-ös cukormentes Ország Tortája, az Álmodozó, 1690 Forintért kóstolható meg.

A hagyományokhoz hűen idén is nagy az érdeklődés az ünnepi édesség iránt. Bár minden évben új győztes születik, a közönség egyik örök kedvence továbbra is az Őrség Zöld Aranya marad. Az viszont biztos, hogy a DCJ Stílusgyakorlat feladja a leckét a cukrászoknak – és felejthetetlen élményt nyújt a desszertrajongóknak.

 

 

