Leleplezték a 2025-ös Ország Tortáját – újragondolt klasszikus vitte a prímet

A Magyar Cukrász Ipartestület 2007 óta rendezi meg az Ország Torta versenyt, amelynek célja, hogy minden évben egy különleges süteménnyel ünnepeljük Magyarország születésnapját. A 2025-ös év témája a „Dobostorta 140” volt, tisztelegve Dobos C. József ikonikus alkotása előtt. A győztes torta a „DCJ Stílusgyakorlat” lett, amely Balogh László és Kis Roland munkáját dicséri.

Az Ország Tortája 2025 - Vékásy Ákos, a Bécsi Kávéház és Cukrászda üzemének vezetője, mestercukrász és segédje

Fotó: Molcsányi Máté

Hogyan készül az Ország Torta 2025-ben?

A DCJ Stílusgyakorlat igazi kihívás a cukrászok számára. A réteges, több komponensből álló desszert elkészítése időigényes, hiszen a különböző részek folyamatos hűtést és melegítést igényelnek. Bint Dóra, a győri Bécsi Kávéház és Cukrászda ügyvezetője elárulta, hogy egy torta elkészítése órákba telik, és komoly odafigyelést követel minden apró részletnél. Az ízvilág klasszikus dobos krém és piskóta alapokra épül, amelyet meggy, meggypálinka és grillázs tesz még izgalmasabbá.

A hagyományokhoz hűen idén is nagy az érdeklődés az ünnepi édesség iránt. Bár minden évben új győztes születik, a közönség egyik örök kedvence továbbra is az Őrség Zöld Aranya marad. Az viszont biztos, hogy a DCJ Stílusgyakorlat feladja a leckét a cukrászoknak – és felejthetetlen élményt nyújt a desszertrajongóknak.