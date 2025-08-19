Megrohamozták a cukrászdákat, tarol az Ország Tortája

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Békésben is megkezdődött az idei Ország Tortája roham: a desszertkedvelők a DCJ Stílusgyakorlat gyulai cukrászok alkotta finomságát kóstolhatják, amely a klasszikus dobostorta modern változata.
Ország TortájaDCJ Stílusgyakorlatcukrászmester

Kedd reggeltől Békésben is sorban álltak az édességimádók az Ország Tortája 2025 különlegességéért. A DCJ Stílusgyakorlat nevű nyertes torta szelete 1890 forintba kerül, a cukormentes változat, az Álmodozó, pedig 1690 forintért kóstolható meg – írja a Beol. 

Az Ország Tortája 2025 Békésben is bizonyítja létjogosultságát.
Az Ország Tortája 2025 Békésben is bizonyítja létjogosultságát.
Fotó: Beol

Az idei Ország Tortája receptjét csak a következő év elejétől hozzák nyilvánosságra, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik. 

Balogh László, a gyulai Kézműves Cukrászda tulajdonosa elmondta, hogy fia, Zoltán ösztönzésére és Kis Roland cukrászmesterrel közösen alkották meg a DCJ Stílusgyakorlat nevű tortát. A verseny idén a „Dobostorta 140” témában zajlott, mivel a dobostorta idén ünnepli 140. évfordulóját. 

A torta elkészítése komoly odafigyelést igényel, mivel több rétegből áll, és a részeket folyamatosan hűteni vagy melegíteni kell. Az ízvilág klasszikus dobos krém és piskóta alapokra épül, amelyet meggy, meggypálinka és grillázs tesz különlegessé. 

 

