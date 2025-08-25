Potom áron kínálja a Lidl az országtortát – nagy felháborodást keltett

Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját, az „Álmodozót”. Ezzel jócskán alávágva a szakértők által becsült 1800–2000 forintos árnak – írja a Pénzcentrum.

Országtorta - újragondolt klasszikus vitte a prímet

Fotó: Molcsányi Máté

A Lidlbe egy cukrász szállította a tortát, és ezzel önmagában nem is lenne baj. A gond az, hogy a dobozon engedély nélkül használták az országtorta hivatalos logóját. Ez könnyen megtévesztheti a vásárlókat, akik azt hihetik, hogy hivatalosan engedélyezett a termék. Ráadásul a cukrász nem jelezte a szakmai szervezetnek, hogy viszonteladónak adta el a tortát. Az ár is kiverte a biztosítékot, a Lidl jóval a normál piaci ár alatt kínálja az országtortát. Az ilyen akciók rövid távon csábítók, de hosszú távon tönkretehetik a tisztességes piaci versenyt. Ezért az ügyben a Magyar Cukrász Ipartestület a hatóságokhoz fordult, hogy tisztázzák, lehet-e így árusítani egy ilyen terméket.

Országszerte kapható a cukrászdákban a 2025-ös Ország Tortája

A Magyar Cukrász Ipartestület 2007 óta rendezi meg az Ország Torta versenyt, amelynek célja, hogy minden évben egy különleges süteménnyel ünnepeljük Magyarország születésnapját. A 2025-ös év témája a „Dobostorta 140” volt, tisztelegve Dobos C. József ikonikus alkotása előtt. A győztes torta a „DCJ Stílusgyakorlat” lett, amely Balogh László és Kis Roland munkáját dicséri. A nyertes alkotás, a DCJ Stílusgyakorlat, augusztus 19-től országszerte kapható a cukrászdákban.