Duplán vont le költségeket a magyar bank – Önnek sem árt ránéznie!

Több ügyfél is jelezte, hogy az OTP banknál technikai probléma lépett fel, amely miatt bizonyos korábbi vásárlásokat a rendszer kétszer is levont. Bár nem tömeges jelenségről van szó, így is sokan tapasztalhatták, hogy eltűnt pénz a számlájukról. A bank közlése szerint a hibát egy külső szolgáltató okozta, és már dolgoznak a számlahiba kijavításán.

Technikai hiba az OTP rendszerében.

Fotó: Róka László / Róka László

OTP hiba: dolgoznak a megoldáson

A bank szerint egy külső rendszerhibából adódhatott, hogy a tranzakciók ismételten levonásra kerültek egyes ügyfelek számlájáról. A hibát már vizsgálják, és azt ígérik, hogy minden érintett banki rendszer helyreáll, az egyenlegek pedig újra pontosak lesznek. Az Index információi szerint a duplikált terhelés jelenleg csak korlátozott számú tranzakciót érint, de a banki ügyfélszolgálat fokozott forgalmat tapasztal. Az OTP hangsúlyozta, hogy az ügy megoldásán dolgoznak, és elnézést kértek az érintettektől.