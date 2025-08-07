Hírlevél

OTP

Duplán vont le költségeket a magyar bank – Önnek sem árt ránéznie!

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nem várt kellemetlenség ért több ügyfelet az elmúlt napokban. Egyes számlatulajdonosok szerint az OTP rendszerében duplikált terhelés történt, amely hibás egyenlegeket eredményezhetett. A hiba okáról és a megoldás folyamatáról már tájékoztatott a bank.
OTPhibabankszámla

Több ügyfél is jelezte, hogy az OTP banknál technikai probléma lépett fel, amely miatt bizonyos korábbi vásárlásokat a rendszer kétszer is levont. Bár nem tömeges jelenségről van szó, így is sokan tapasztalhatták, hogy eltűnt pénz a számlájukról. A bank közlése szerint a hibát egy külső szolgáltató okozta, és már dolgoznak a számlahiba kijavításán.

OTP bankfiók az Europeum Bevásárlóközpont árkádsorán karácsonyi díszkivilágítással, a Blaha Lujza térnél.MTVA/Bizományosi: Róka László ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Technikai hiba az OTP rendszerében.
Fotó: Róka László / Róka László

OTP hiba: dolgoznak a megoldáson

A bank szerint egy külső rendszerhibából adódhatott, hogy a tranzakciók ismételten levonásra kerültek egyes ügyfelek számlájáról. A hibát már vizsgálják, és azt ígérik, hogy minden érintett banki rendszer helyreáll, az egyenlegek pedig újra pontosak lesznek. Az Index információi szerint a duplikált terhelés jelenleg csak korlátozott számú tranzakciót érint, de a banki ügyfélszolgálat fokozott forgalmat tapasztal. Az OTP hangsúlyozta, hogy az ügy megoldásán dolgoznak, és elnézést kértek az érintettektől.

 

