Egyszer már tönkretették Orbán Viktor otthonteremtési programját

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány szeptembertől az Otthon Start Programmal.
Július 2-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány döntését, miszerint szeptembertől a első lakásvásárlóknak járó hitelprogramban maximum 50 millió forint hitelt lehet fölvenni 25 éves futamidőre.
A 10 százalékos önrésszel felvehető hitel után a futamidő alatt végig fix 3 százalékos kamatot kell fizetni.
A Világgazdaság mostani cikkében emlékeztet, hogy a Fidesz-kormánynak volt már olyan otthonteremtési programja, amelyet agyontámadtak, akik maguk is felvették, majd helyette végül keserűséget hozó, de kezdetben
rendkívül csábító devizahiteleket tálaltak fel a magyaroknak.
Ennek az árát ma is fizeti az ország: a magyarok máig emlékeznek a megdrágult és bebukott devizahitelek égető fájdalmára, és kevesebb hitelt mernek felvenni, mint mások Európában. Ezzel a Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai nevekkel fémjelzett politikai elit még évtizedekkel regnálása után is csökkenti a magyar GDP-t és visszafogja a magyarok jólétét. Amikor pedig már biztonságosan lehet nagy előrehaladást jelentő támogatott hitelt felvenni – megint bírálják, és megint fel fogják venni.
Nem az első alkalom, hogy nagyszabású otthonteremtési programot dolgoz ki az Orbán-kormány. A legelső, 1998–2002 közötti kormányzati ciklus mai napig sokat emlegetett programja 2000 februárjában indult el. A program a jelzáloghitelek kamattámogatására irányult a fiataloknak új és használt lakások vásárlására, ami állami garanciavállalással párosult. Az akkori lakásárakra jellemző módon, 10 millió forintig volt igényelhető, 10 százalékos kamattámogatás mellett. A kormány vállalta, hogy 20 évig a kamat és a kezelési költség együttes értéke nem haladhatja meg a 6 százalékot.
A program megtette a hatását: rögtön már 2001-ben 48 ezer építési engedélyt adtak ki Magyarországon, majd 2002-ben 31 ezer lakást adtak át, ami tízezerrel volt több a 1999-es mélypontnál.
Hiába volt azonban sikeres, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ-kormány az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette. A folyamat groteszk sajátossága volt, hogy azok is felvették a hitelt, akik támadták.
Medgyessy Péter szocialista-liberális kormánya lépésről lépésre nyirbálta meg a rendszert:
Eközben az éppen elszálló infláció hatására folyamatosan emelkedtek a kamatok, emiatt egyre drágább lett a forinthitelezés.
És ez az a pont Magyarországon, amikor elindul a devizahitelezés és amikortól a kormány belehajszolja a lakosságot a devizahitelezésbe.
A dráguló forinthitellel szemben ott állt a vonzónak tűnő svájci frank alapú devizahitel, a szocialista kormány pedig épp ekkor szüntette meg a forinthitelek állami támogatását. A legtragikusabb döntés mégis az volt, hogy az akkori pénzügyi és jegybanki vezetés lehetővé tette a forinthitelek átváltását devizára úgy, hogy közben az embereknek a megtakarításuk nem devizában volt, tehát kizárólag az árfolyamveszteséget viselték, az árfolyamnyereséget pedig nem.
A 2008/2009-es válság alatt aztán egy szempillantás alatt kiderült, hogy mekkora hiba volt a forintalapú otthonteremtési program megszüntetése.
A svájci frank erősödése nyomán drasztikusan leértékelődő forint miatt egyik napról a másikra szállt el több százezer devizahiteles törlesztőrészlete. A bajt tetézte, hogy sokan azért nem tudtak fizetni, mert a válság hatására elveszítették a munkahelyüket.
Az i-re a pontot Gyurcsány Ferenc tette fel, aki 2004. augusztusi hivatalba lépése után pár hónappal elindította a Fészekrakót. A program azokat a fiatalokat célozta, akik kezdő tőkével nem rendelkeztek, nem volt önálló lakásuk, viszont
az átlagosnál jóval nagyobb jövedelmet tudtak igazolni.
Az Otthon Starttal szemben azonban volt életkori megkötés, ugyanis csak azok a házaspárok, élettársak, illetve gyermeküket egyedül nevelők igényelhették, akik maximum 30 évesek voltak. Használt lakás vásárlásánál a fővárosban 12, vidéken 8 millió forintig, új lakás esetében Budapesten 15, vidéken 12 millió forintig volt igényelhető az állami kezességvállalás, amihez kedvezőbb kamatozású forint- vagy devizahitel társult. A Fészekrakónak része volt a szocpol is, ami 1 gyerek után 900 ezer forint, 2 után 2,4 millió, míg három után 3,8 millió forint volt.
A programról azonban hamar kiderült, hogy gyakorlatilag tömeges visszaélésekre ad lehetőséget.
2009-ben robbant ki a botrány, a Fészekrakó programot kihasználva csalók a miskolci Avas-lakótelepre 2005-től, tehát a program elindulásától kezdve, vidékről sokgyermekes családokat költöztettek be. Összesen 132 ingatlanhoz jutottak hozzá olyanok, akik valótlan tartalmú munkáltatói igazolást mutattak be, ráadásul sem a felvett hitelt, sem a rezsit nem tudták fizetni.
Borítókép: Hatalmas segítség a fix 3 százalék kamatozású Otthon Start Program (Fotó: Shutterstock)