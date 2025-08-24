Titokzatos hidegháborús óvóhelyre bukkantak Magyarországon

Napjaink egyik népszerű hobbija az urbex, aminek a lényege a mára elhagyatottá vált, ám izgalmas múlttal rendelkező helyek felfedezése. Egy urbexes nemrég egy hidegháborús magyar óvóhelyet mutatott be a közösségi médiában. A látottaktól földbe gyökerezik a lábunk. A masszív acélajtók mögött a múlt félelmei és a katonai elővigyázatosság tárgyiasult formái várnak. Az óvóhely szobáiban katonai pontossággal sorakoznak a gázálarcok, védőruhák és ládák – írja a VEOL.



Az óvóhely rengeteg borzalmas titkot rejt.

Fotó: VEOL

A felszerelések meglepően jó állapotban maradtak fenn az évtizedek során. A gázálarcok gumijai és fémrészei ma is épek, mintha csak használatra várnának.

A tárgyak a hidegháborús korszak félelmeiről és a túlélésre való felkészülésről mesélnek. Minden egyes maszk és kesztyű egy apró történet a biztonságról és a fenyegetettségről. A csend és a rend különleges, szinte tiszteletet parancsoló hangulatot teremt. A nyikorgó acélajtók és a halvány fénysugarak erősítik a múlt atmoszféráját.

A helyszín bejárása közben úgy tűnik, mintha a katonák bármikor visszatérhetnének.

Az Urbex Hungary fotósai szerint a felszerelések tömege olyan, mintha csak egy pillanatra hagyták volna hátra őket.

Milliókért kelt el egy hidegháborús bunker

Tavaly szeptemberben elárvereztek egy bunkert abból az 1500-ból, amit az 1950-es években építettek az Egyesült Királyságban. A föld alatti barlangban akár egy nukleáris támadást is át lehet vészelni, mindamellett, hogy szinte minden meg van benne, ami egy kényelmes élethez szükséges.