Távozik a TV2-től a csatorna egyik legmeghatározóbb arca

Augusztusban búcsút int a nézőknek Pachmann Péter, aki a TV2 indulása óta a csatorna egyik meghatározó arca volt. Bár a képernyőn már nem láthatjuk őt műsorvezetőként, továbbra is szoros kapcsolatban marad a TV2-vel, aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában – tájékoztat a Bors.
Az elmúlt 28 év során Pachmann Péter szakmai elhivatottsága és hitelessége számtalan riportban, interjúban és élő műsorban mutatkozott meg. Televíziós pályafutása mellett íróként és tanárként is jelentős munkát végzett. Mostantól a háttérben, a TV2 Akadémia megújításának egyik kulcsszereplőjeként folytatja tevékenységét.