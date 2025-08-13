Távozik a TV2-től a csatorna egyik legmeghatározóbb arca

Hírlevél

Augusztusban véget ér egy korszak a TV2 életében: Pachmann Péter búcsút int a képernyőnek. Pachmann Péter az elmúlt több mint két évtized során a csatorna egyik legmeghatározóbb arca volt, aki műsorvezetőként, íróként és tanárként is maradandót alkotott.
Augusztusban búcsút int a nézőknek Pachmann Péter, aki a TV2 indulása óta a csatorna egyik meghatározó arca volt. Bár a képernyőn már nem láthatjuk őt műsorvezetőként, továbbra is szoros kapcsolatban marad a TV2-vel, aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában – tájékoztat a Bors. 

Pachmann Péter elsősorban édesapaként szeretne jelen lenni a családja életében.
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Pachmann Péter elmondta, hogy szeretne teljes erőbedobással jelen lenni a családja életében, és édesapa szerepére koncentrálni. 

Az elmúlt 28 év során Pachmann Péter szakmai elhivatottsága és hitelessége számtalan riportban, interjúban és élő műsorban mutatkozott meg. Televíziós pályafutása mellett íróként és tanárként is jelentős munkát végzett. Mostantól a háttérben, a TV2 Akadémia megújításának egyik kulcsszereplőjeként folytatja tevékenységét. 

 

