Palackvisszaváltásban elsők vagyunk Európában

A palackvisszaváltási arány jelenleg 80 százalék körül alakul, ami kiemelkedő eredmény, különösen annak fényében, hogy korábban – a szelektív hulladékgyűjtés során – ez az arány mindössze 30–35 százalék volt.

Palackvisszaváltásban az idei nyár volt eddig a csúcs

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A Mohu célja, hogy 2026-ra elérje a 90 százalékos visszaváltási szintet.

Mindenesetre palackvisszaváltásban már így is elsők vagyunk Európában. A rendszer egy zárt logisztikai láncon keresztül működik, amely garantálja, hogy az italcsomagolások újrahasznosításra kerülnek, nem a lerakókban végzik – írja a Sonline.

Még mindig sok palackot nem váltunk vissza

Bár a működés eredményes, anyagilag komoly kihívásokkal néz szembe a Mohu: 2024-ben mintegy 50 milliárd forintos veszteséget könyvelt el. Sajnos még mindig sok palackot nem váltunk vissza, ezek után 32,9 milliárd forint bevételre tett szert a cég. A cég vezetője, Pethő Zsolt, a rekordok ellenére távozik a vállalat éléről. A fogyasztók részéről mindeközben egyre nagyobb a tudatosság: a visszaváltás sokak számára a mindennapok részévé vált, a Mohu rendszer pedig valódi előrelépést jelent a körforgásos gazdaság és a fenntartható hulladékkezelés felé.

Amúgy júliustól december végéig új célra, a nehéz helyzetű családok megsegítésére, és gyermekek fejlesztésére lehet adományozni a Re-pont üvegvisszaváltással. Az adomány három segélyszervezet: a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint az Ökumenikus Segélyszervezet között oszlik meg.



Az Origo a minap arról írt, hogy miért nem fogadja be a Mohu gépe az egyes palackokat.